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Файзулин: «Мне предлагали сыграть в матче ветеранов „Зенита“ и „Спартака“»

08 июля 2022, 15:07

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, что мог принять участие в матче ветеранов сине-бело-голубых и «Спартака».

Хотел бы я сыграть в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»? Мне предлагали, но я сегодня уезжаю. Обыграют ли ветераны «Зенита» спартаковцев? Сложно сказать, потому что не знаю, кто в какой форме находится. Там все будет зависеть от физической формы футболистов. Скорее, не футболистов, а уже ветеранов. Знаю, что кто-то там до сих пор играет в футбол. От этого будет многое зависеть.

Матч пройдёт сегодня, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 мск.

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Все комментарии
reeb8382r56q
reeb8382r56q
08 июля в 15:16
Зря ему предложили
zbvjd7eht3x4
zbvjd7eht3x4
08 июля в 15:13
Надо было принять
qkg9m5wce476
qkg9m5wce476
08 июля в 15:10
скорее всего победит, как всегда, дружба...
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