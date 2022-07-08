Файзулин: «Мне предлагали сыграть в матче ветеранов „Зенита“ и „Спартака“»

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, что мог принять участие в матче ветеранов сине-бело-голубых и «Спартака».
Хотел бы я сыграть в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»? Мне предлагали, но я сегодня уезжаю. Обыграют ли ветераны «Зенита» спартаковцев? Сложно сказать, потому что не знаю, кто в какой форме находится. Там все будет зависеть от физической формы футболистов. Скорее, не футболистов, а уже ветеранов. Знаю, что кто-то там до сих пор играет в футбол. От этого будет многое зависеть.
Матч пройдёт сегодня, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 мск.