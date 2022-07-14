«Оренбург» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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14 июля 2022, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов», который состоится 16 июля 2022 года

«Оренбург»

«Оренбург» вновь вернулся в РПЛ , чем очень порадовал собственных болельщиков и руководство. В прошлый раз коллектив не сумел закрепиться в главной лиге страны, поэтому сейчас они будут подходить к поединкам более серьезно и постараются с первых матчей регулярно набирать очки. Предстоящая встреча обещает быть интересной, ведь «Крылья Советов» только год играют в РПЛ после длительного перерыва.

2 июля «Оренбург» обыграл в товарищеской встрече «Газиантеп» (2:1), а 28 мая выиграл стыковой матч у «Уфы» за право остаться играть в РПЛ

«Крылья Советов»

Самарский коллектив уже прошел путь первого сезона после возвращения в РПЛ и теперь может чувствовать себя гораздо увереннее, тем более за прошлый футбольный год болельщикам не приходилось краснеть за свою команду. В игре с новичком РПЛ у «Крыльев Советов» есть отличный шанс побороться за победу в стартовом туре и подойти к следующим матчам с большой уверенностью в собственных силах.

30 июня «Крылья Советов» уступили в товарищеском матче «Акрону» (0:3), а 28 числа проиграли «Рубину» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 2.7

Ничья – 3.3

Победит «Крылья Советов» – 2.6

Статистика

«Оренбург» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» выиграл четыре из шести последних поединков у «Крыльев Советов»

Прогноз