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«Оренбург» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

14 июля 2022, 13:32
«Оренбург» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов», который состоится 16 июля 2022 года

«Оренбург»

«Оренбург» вновь вернулся в РПЛ, чем очень порадовал собственных болельщиков и руководство. В прошлый раз коллектив не сумел закрепиться в главной лиге страны, поэтому сейчас они будут подходить к поединкам более серьезно и постараются с первых матчей регулярно набирать очки. Предстоящая встреча обещает быть интересной, ведь «Крылья Советов» только год играют в РПЛ после длительного перерыва.

2 июля «Оренбург» обыграл в товарищеской встрече «Газиантеп» (2:1), а 28 мая выиграл стыковой матч у «Уфы» за право остаться играть в РПЛ

«Крылья Советов»

Самарский коллектив уже прошел путь первого сезона после возвращения в РПЛ и теперь может чувствовать себя гораздо увереннее, тем более за прошлый футбольный год болельщикам не приходилось краснеть за свою команду. В игре с новичком РПЛ у «Крыльев Советов» есть отличный шанс побороться за победу в стартовом туре и подойти к следующим матчам с большой уверенностью в собственных силах.

30 июня «Крылья Советов» уступили в товарищеском матче «Акрону» (0:3), а 28 числа проиграли «Рубину» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Оренбург» – 2.7
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Крылья Советов» – 2.6

Статистика

  • «Оренбург» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из семи матчей «Оренбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Оренбург» выиграл четыре из шести последних поединков у «Крыльев Советов»

Прогноз

Поставить на победу «Оренбурна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Хозяева только вышли в РПЛ и постараются хорошо стартовать уже в первом туре. Предполагаем, что удача в этом противостоянии улыбнется немного больше «Оренбургу».

Все комментарии
Gahi
Gahi
14 июля в 20:57
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
Александр Теплов
Александр Теплов
14 июля в 17:51
Оренбург, конечно, неудобный соперник для Крыльев, но, думаю, они нам по силам. Крылья победят.
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