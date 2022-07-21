«Оренбург» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Урал», который состоится 23 июля 2022 года
«Оренбург»
«Оренбург» недолго отсутствовал в РПЛ и благодаря хорошим выступлениям в ФНЛ вернулся в элитный дивизион России. Команда не смогла в первом туре набрать очков, однако весь сезон впереди и футболистам с тренерами следует сделать выводы из этой неудачи. В предстоящем матче с «Уралом» коллектив постарается навязать конкурентную борьбу и поставить неразрешимые задачи перед обороной соперника.
16 июля «Оренбург» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:4), а второго числа в товарищеской встрече переиграл «Газиантеп» (2:1).
«Урал»
«Урал» на предсезонном сборе не смог выиграть ни одного матча и в первом туре закономерно проиграл более высококлассному сопернику. Теперь, футболистам из Екатеринбурга будет противостоять команда. Которая прошлый сезон провела в ФНЛ, поэтому в теории у них больше шансов на успех. Матч обещает быть интересным и напряженным по накалу борьбы, что нравится болельщикам и зрителям на стадионе.
16 июля «Урал» проиграл на выезде ЦСКА (0:2) в чемпионате России, а девятого числа крупно уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Оренбург» – 2.3
- Ничья – 3.15
- Победит «Урал» – 3.3
Статистика
- «Урал» выиграл четыре выездных матча из десяти последних
- Четыре из пяти домашних матчей «Оренбурга» завершились ничейным результатом
- «Урал» выиграл три из пяти последних матчей у «Оренбурга»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мчяей
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Команды достаточно часто играют результативно, а «Оренбург» в прошлом матче забил два мяча, пропустив еще больше. Прогнозируем результативную встречу в этом противостоянии.