«Оренбург» – «Урал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 июля 2022, 19:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» – «Урал», который состоится 23 июля 2022 года

«Оренбург»

«Оренбург» недолго отсутствовал в РПЛ и благодаря хорошим выступлениям в ФНЛ вернулся в элитный дивизион России. Команда не смогла в первом туре набрать очков, однако весь сезон впереди и футболистам с тренерами следует сделать выводы из этой неудачи. В предстоящем матче с «Уралом» коллектив постарается навязать конкурентную борьбу и поставить неразрешимые задачи перед обороной соперника.

16 июля «Оренбург» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (2:4), а второго числа в товарищеской встрече переиграл «Газиантеп» (2:1).

«Урал»

«Урал» на предсезонном сборе не смог выиграть ни одного матча и в первом туре закономерно проиграл более высококлассному сопернику. Теперь, футболистам из Екатеринбурга будет противостоять команда. Которая прошлый сезон провела в ФНЛ , поэтому в теории у них больше шансов на успех. Матч обещает быть интересным и напряженным по накалу борьбы, что нравится болельщикам и зрителям на стадионе.

16 июля «Урал» проиграл на выезде ЦСКА (0:2) в чемпионате России, а девятого числа крупно уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 2.3

Ничья – 3.15

Победит «Урал» – 3.3

Статистика

«Урал» выиграл четыре выездных матча из десяти последних

Четыре из пяти домашних матчей «Оренбурга» завершились ничейным результатом

«Урал» выиграл три из пяти последних матчей у «Оренбурга»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мчяей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Команды достаточно часто играют результативно, а «Оренбург» в прошлом матче забил два мяча, пропустив еще больше. Прогнозируем результативную встречу в этом противостоянии.