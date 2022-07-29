«Архентинос Хуниорс» – «Сан-Лоренсо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Архентинос Хуниорс» – «Сан-Лоренсо», который состоится 30 июля 2022 года

«Архентинос Хуниорс»

«Архентинос Хуниорс» очень стабильно выступает в Суперлиге Аргентины и на данный момент идет в группе лидеров турнирной таблице. В активе клуба 20 набранных баллов, а отставание от лидера составляет всего два балла. Матч с не самым стабильным «Сан-Лоренсо» может стать для хозяев хорошей возможностью заработать три очка и как минимум сохранить свою позицию, а возможно и возглавить ее в случае осечки конкурента.

26 июля «Архентинос Хуниорс» сыграл вничью с «Банфилдом» (1:1), а 20 числа уверенно переиграл «Бока Хуниорс» (2:0).

«Сан-Лоренсо»

Команда не проигрывает уже несколько матчей, однако их большинство заканчивается ничейными результатами. Это не дает команде подняться выше текущего 14 места с 13 пунктами. Тем не менее, «Сан-Лоренсо» пытается играть в свою игру, и если поработать над реализацией моментов, результаты могут быть куда лучше. Предстоящий поединок обещает быть очень интересным не только для болельщиков, но и для нейтральных зрителей.

25 числа «Сан-Лоренсо» сыграл вничью с «Тальерес Кордоба» (1:1), а 20 числа команда разошлась миром с «Унион» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Архентинос Хуниорс» – 1.8

Ничья – 3.4

Победит «Сан-Лоренсо» – 4.9

Статистика

«Архентинос Хуниорс» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Сан-Лоренсо» забивал в восьми из десяти последних выездных матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Архентинос Хуниорс» выиграл только один домашний матч у «Сан-Лоренсо» из пяти последних

Прогноз

Сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда идет на втором месте в таблице и показывает стабильные результаты. Предполагаем, что гостям немного не хватит, чтобы зацепиться за очки, а хозяева одержат минимальную победу.