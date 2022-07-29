«Мольде» — «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Мольде» — «Стрёмсгодсет», который состоится 31 июля 2022 года.

«Мольде»

«Мольде» возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги чемпионата Норвегии. «МФК» с начала сезона набрал тридцать шесть очков. «Сине-белые» за шестнадцать игр тридцать два раза поразили ворота своих соперников, а пропустили пятнадцать. Только «Лиллестрём» может похвастаться более надёжной защитой. В матче тринадцатого тура «Мольде» на своём поле взял верх над «Тромсё». Мяч побывал пять раз в сетке ворот гостей. С минимальным счётом был обыгран «Хёугесунн». В 1/4 квалификационного раунда Лиги чемпионов с разницей в три мяча «Мольде» обыграл шведскую команду «Эльфсборг». В прошлом туре за пять минут до окончания основного времени «сине-белые» забили победный гол «Сандерфьорду».

Ответный поединок на выезде с «Эльфсборгом» завершился со счётом 2:1 в пользу «МФК».

«Стрёмсгодсет»

С двадцатью двумя очками после пятнадцати матчей футбольный клуб из Драммена занимает шестое место в чемпионате. Команда с начала сезона пропустила двадцать два мяча, забила на один меньше. Рассмотрим пять последних матчей клуба. «Стрёмсгодсет» уступил в 1/32 Кубка Норвегии «Гьовик-Лину». В одиннадцатом туре неожиданно команда выигрывает уверенно в сухую у «Лиллестрёма». На выезде в следующем туре с минимальным счётом проигрывает «Олесунну». Раскатывает нулевую ничью с «Оддом»

В пятнадцатом туре чемпионата на своём поле «Стрёмсгодсет» играет вничью с «Хам-Камом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мольде» – 1.41

Ничья – 5.20

Победит «Стрёмсгодсет» – 6.80

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.42

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.73

Статистика

С мая месяца «Мольде» не проигрывает своим соперникам в семнадцати матчах подряд.

Из десяти последних игр «Стрёмсгодсет» взял верх над соперниками только в четырёх поединках.

Девять из десяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»».

Прогноз

Беспроигрышная серия «Мольде» после этого поединка будет составлять не семнадцать, а восемнадцать матчей подряд. Хозяева не только не проиграют, но и уверенно обыграют своего соперника как минимум с разницей в пару мячей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.02 на победу «Мольде» с форой -1.5. В четырёх последних очных встречах «сине-белые» выигрывали и с большей разницей.