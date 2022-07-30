«Уракан» – «Химнасия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Уракан» – «Химнасия», который состоится 31 июля 2022 года

«Уракан»

«Уракан» давно не проигрывает в чемпионате, но не в нескольких последних матчах делит очки с соперниками. Перед стартом очередного тура команда занимает седьмое место с 17 очками и отстает от лидера на пять пунктов. Чтобы побороться за первые три места, футболистам необходимо серьезнее относится к реализации моментов у ворот соперника, ведь на данный момент клуб провел 11 мячей за 10 туров.

26 июля «Уракан» разошелся миром с «Велес Сарсфилд» (1:1), а 21 числа сыграл вничью с «Годой-Крус» (0:0).

«Химнасия»

Нестабильные выступления «Химнасии» в последних турах привели к тому, что команда немного опустилась в турнирной таблице. Коллектив идет на пятом месте с 18 баллами и смог набрать семь очков в пяти последних турах. В предстоящей встрече команда может побороться за победу и в случае успеха поднимется сразу на несколько ступенек в Суперлиге Аргентины, ведь турнирная таблица на данный момент достаточно плотная.

25 июля «Химнасия» обыграла на своем поле «Ланус» (1:0), а 22 числа с тем же счетом уступил на выезде «Ривер Плейт» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уракан» – 2.1

Ничья – 3.2

Победит «Химнасия» – 3.8

Статистика

«Уракан» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Семь последних матчей «Химнасии» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти матчей клубов за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Уракан», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команда хорошо играет на своем поле и учитывая проблемы соперника, им вполне по силам одержать победу и набрать важные три балла.