Очень странные трансферы лета. Шмейхель во Франции, Сеск – в Серии В, а Бернардески в Канаде

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сегодня, 17:52

К списку может присоединиться Дзюба.

Чемпион Англии выбрал «Ниццу»

Люсьен Фавр – классный тренер, с ним интересно поработать. Да и Гальтье неслучайно ушел на повышение в ПСЖ именно из «Ниццы». Теперь они предложили Шмейхелю достойный контракт на три сезона. Видать, в «Лестере» поскупились, поэтому многолетний лидер «лисов» покинул АПЛ . Фанаты негодуют – замену Шмейхелю не подписали. «Лестер» вообще странно поводит трансферное лето. Это единственный клуб топ-5, который пока никого не подписал. Вернули из аренды Прата, на сегодняшний день это всё. За широкой спиной Каспера обычно сидели Уорд и Иверсен. Но датчанин катался по арендам. А валлиец даже в сборной не получал практику. 14 млн евро, заплаченные «Ливерпулю» в 2018 году, Дэнни точно в «Лестере» не отработал. Странно, что отпустили Шмейхеля, это вратарь мирового класса. А раз Фофана намекает на переход в «Челси», то оборона «Лестера» потеряет сразу двух важных игроков. Тревожно за толковую команду. Могут разбежаться все ключевые игроки после такого странного лета. Даже Варди, невзирая на возраст, интересен богатым клубам. У наставника Роджерса тоже есть опыт импульсивных расставаний, а без тренера-магнита для новичков «Лестер» точно не решит кадровые проблемы.

У Бернардески талант без амбиций

Забавно, что у Шмейхеля и Бернардески один агент – тот же, что у Лукаку. Когда-то в Федерико видели будущую звезду сборной Италии и «Ювентуса». В 28 лет полузащитник отправился в «Торонто», где будет одноклубником Инсинье и Кришито. В Канаде собирают итальянскую банду, но речь о двух ветеранах, а Федерико молодой. Он стал свободным агентом, то есть мог выбирать клуб в топ-5, исходя из спортивных амбиций. «Аталанта» и «Тоттенхэм» готовы были предложить контракт, поэтому переезд в МЛС стал сюрпризом. Причем дело не в деньгах, Конте готов был выбить у Леви достойную зарплату для знакомого футболиста. Странная история, можно винить игрока – потерял мотивацию, искать скрытые причины – Федерико увлекся набором массы, стал физически сильнее, но тяжелее, а футболисту нужно уметь нести по полю мышцы, как делают Роналду или Халк. Да и Аллегри тоже среди обвиняемых. Не умеет Массимо без конфликтов и странных приказов. Бернардески пример творческой натуры, поэтому выбрал богатый Торонто вместо сложных задач в Лондоне или другом европейском футбольном городе.

Фабрегас Сеск перебрался в Серию В

Когда говорим о мастерстве голевых передач, то Сеск – гений. Глупо с этим спорить, у человека десятки легендарных голевых передач. Выиграл многое со сборной, выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». Фабрегас не настолько прилежный и трудолюбивый, чтобы задержаться на вершине надолго, как Иньеста или Хави. Но Головин расскажет в подробностях, почему испанец соответствует уровню чемпиона мира и Европы. В «Комо» из Серии В сейчас работает генеральным директором знаменитый Деннис Уайз. Бывший игрок «Челси» предложил Сеску двухлетний контракт. Агент игрока Даррен Дейн и жена Даниэла убедили Фабрегаса принять это решение, поначалу отказывался. Редко увидишь футболиста такого класса во второй дивизионе, но в Серии В сейчас минимум две легенды – в «Парме» отражает чужие удары Джанлуиджи Буффон. Рибери избежал вылета с «Салернитаной», но тоже ходил по лезвию ножа – Франк был близок ко второй итальянской лиге.

Тальяфико в «Лионе», Алвес в Мексике

Этот пункт посвящен тому, как трансферный мир относится к сильным латералям, независимо от их статуса и возраста. Например, Марио Фернандес сидит без работы, ни один клуб не предложил ветерану уйти из ЦСКА , хотя такая возможность была, футболист не сидел в лазарете и набрал форму. Тальяфико играет за сборную Аргентины, основной левый защитник чемпионов Южной Америки. Ему в конце лета исполнится тридцать лет, но возраст не критический. И вместо контракта с большим клубом из АПЛ , Серии А или Ла Лиги Тальяфико оказывается в «Лионе». Также странно складывается двух испанских чемпионов. Марсело из «Реала» пока без клуба. Кучерявый латераль завязал со сборной. Возможно, просто хочет оказаться в клубе, где будут невысокие требования, но хорошая зарплата. Алвес старше – ему 39, и явно подстраивается под молодую жену. Ей нравится солнце и пляжи. Физическая форма у ветерана великолепная, но возраст для футбола критический. Многие ждали Дани в одном из бразильских фаворитов, а очутился « УНАМ Пумас» в Мексике. Оригинальный выбор, но Тите доволен. Тренер хочет, чтобы Алвес поехал на ЧМ -2022 в статусе няньки Неймара, который уважает мнение ветерана.

Луис Суарес вернулся в «Насьональ»

Даже благородно, когда ветераны завершают карьеру в скромных командах. Но Суарес одногодок Месси и лишь на полгода старше, чем Левандовски. Понятно, почему Кавани едва не оказался в «Салернитане» – у Эдинсона были проблемы со здоровьем. Врачи «Боруссии» Д, которые проглядели при осмотре форварда «Аякса» Аллера опухоль, будут долго совещаться, прежде чем предложат результативному уругвайцу контракт. Но вот Луис Суарес не жаловался на здоровье. Конечно, после чемпионского сезона бледно по своим меркам сыграл за «Атлетико», но это один из самых крутых форвардов целого золотого поколения. Странно, что выбрал родину. Причина отъезда в Уругвай может быть связана с решением жены – устала от Европы. София училась в Барселоне, жила в Нидерландах, Англии и Испании. Могла перебраться в Италию, если бы муж не пытался купить сертификат на знание языка ради получения итальянского паспорта. Но теперь был выбор между Турцией и Уругваем, и София решила – пора домой. Повезло «Насьоналю», Суарес усилит состав одного из лидеров заокеанской Примеры.