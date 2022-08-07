«Осасуна» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659874129

сегодня, 15:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Севилья», который состоится 12 августа 2022 года.

«Осасуна»

«Красные» в прошлом сезоне заняли десятое место. Летом команда провела семь товарищеских встреч. В первом из них «Осасуна» подарила своим болельщикам незабываемые эмоции. В поединке с «Тулузой», проигрывая им к концу матча с разницей в пару мячей, команда сумела сравнять счёт. Гол Гарсии на восемьдесят пятой минуте с пенальти и Барберо на второй добавленной позволили «красным» избежать поражения в игре. Волевые качества «Осасуна» проявила и в матче с «Уэской». Пропустив первыми, команда сумела не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. «Оскенцы» заставили понервничать «красных», сравнивая счёт два раза в течение матча, но гол Авильи, забитый за пять минут до окончания основного времени, поставил победную точку в поединке. С минимальным счётом «Осасуна» уступила «Реал Сосьедаду». С разницей в один мяч команда проиграла нидерландскому «Гронингену». Гол на второй добавленной минуте в конце матча позволил одержать победу над «Фейеноордом».

В августе «красные» провели два заключительных товарищеских матча перед началом нового сезона. Со счётом 1:0 был обыгран «Бургос». Победой «Осасуны» также завершилась игра с командой «Мирандес» (2:1). Прошлая встреча с «Севильей» в феврале этого года не выявила победителя (0:0).

«Севилья»

«Севилья» по итогам прошлого чемпионата заняла четвёртую строчку турнирной таблицы испанской Примеры. Команда успела провести пять предсезонных товарищеских матчей. Первый тайм с английским «Тоттенхэмом» завершился нулевой ничьёй, во втором клубы обменялись голами. Под конец матча «красно-белые» вырвали победу у португальского «Спортинга». С разгромным счётом команда взяла верх над клубом «Анже». На шесть пропущенных от «Севильи» мячей французская команда в ответ не забила ни одного. В финале Кубка Эмиратов, который проходил на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, уже вратарю испанского клуба пришлось шесть раз доставать мяч из сетки своих ворот. «Севилья» проиграла «канонирам» в сухую. С минимальным счётом «красно-белые» уступили «Лестеру».

В августе «красно-белые» со счётом 1:0 одержали победу над «Кадисом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 3.15

Ничья – 3.10

Победит «Севилья» – 2.39

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.57

Статистика

В четырёх поединках из десяти последних «Осасуна» уступила своим соперникам.

«Севилья» из десяти матчей за последнее время только в двух проиграла.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

С 2013 года «Осасуна» не выигрывает у «красно-белых». В прошлом сезоне на своём поле «красные» смогли сыграть вничью с «Севильей». В первом матче чемпионата дома при поддержке своих болельщиков «Осасуна» не проиграет, но и шансов на победу у «красных» не так много. Компания Pinnacle на ничью в данном поединке предлагает коэффициент 3.10.