«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Райо Вальекано», который состоится 13 августа 2022 года.

«Барселона»

«Барса» заняла второе место по итогам прошлого сезона Примеры. «Сине-гранатовые» провели шесть товарищеских встреч. Рассмотрим их, чтобы иметь представление о готовности «Барселоны» к новому сезону. В первой встрече с командой звёзд австралийской Лиги A «сине-гранатовым» приходилось даже отыгрываться по ходу матча, но всё же «Барса» взяла верх над соперником. Ничейным результатом завершилась встреча с клубом «Олот». В сухую с большим счётом «Барса» обыграла команду из США «Интер Майами». С минимальным счётом одержала победу над мадридским «Реалом». Выигрывая после первого тайма, «Барса» не сумела удержать преимущество в матче с «Ювентусом» (2:2).

Забив по одному голу в каждом из таймов, «Барселона» со счётом 2:0 выиграла у «Нью-Йорк Ред Буллс».

«Райо Вальекано»

В сезоне 2021/2022 «пчёлы» заняли двенадцатую строчку турнирной таблицы. В половине из шести предсезонных товарищеских матчей «Райо» разошёлся миром со своими соперниками. В первой игре в сухую, пропустив три мяча, «пчёлы» проиграли немецкому «Фрайбургу». У команды «Шеффилд Уэнсдей» уверенно выиграли в следующем поединке. Ничейным результатом завершилась встреча с «Бирмингемом». С разницей в один мяч «Райо» взял верх над «Леганесом». В первом тайме с « МЮ » раскатали нулевую ничью, во втором обменялись голами.

Игра с «Вальядолидом» закончилась со счётом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.22

Ничья – 6.40

Победит «Райо Вальекано» – 12.00

Победит «Барселона» с форой -2.5 – 2.53

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.60

Статистика

«Барселона» уступила только в одном поединке из десяти последних.

В четырёх матчах из десяти за последнее время «Райо Вальекано» проиграл своим оппонентам.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 3.5 голов за игру».

Прогноз

В апреле этого года «Барса» проиграла на своём поле «Райо Вальекано» со счётом 0:1. В предстоящей встрече «сине-гранатовые» обязательно возьмут реванш. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.53.