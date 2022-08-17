«Борнмут» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660753501

сегодня, 19:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» — «Арсенал», который состоится 20 августа 2022 года.

«Борнмут»

«Вишни» заняли второе место в Чемпионшипе и вышли в Премьер-лигу в новом сезоне. Команда провела летом четыре товарищеские встречи. В первой из них «Борнмут» с разницей в один мяч одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей». В следующем поединке уступил португальской «Браге». С минимальным счётом команда проиграла «Бристоль Сити». В матче с «Реал Сосьедадом» в последней товарищеской игре перед началом нового сезона «вишни» также остались без победы, сумев ответить только одним мячом на два пропущенных. В первом туре, поразив ворота соперника дважды, «Борнмут» уверенно обыграл «Астон Виллу».

В матче второго тура в гостях «вишни» в сухую проиграли «Манчестеру Сити» со счётом 0:4.

«Арсенал»

По итогам сезона 2021/2022 «канониры» заняли пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В пяти товарищеских матчах из шести предсезонных «Арсенал» взял верх над своими соперниками. Особенно запомнилась победа над «Челси» с разгромным счётом (4:0). В финале Кубка Эмиратов «красно-белые» уверенно обыграли «Севилью», забив им шесть безответных мячей. В первом туре нового сезона «канониры» одержали победу над «Кристал Пэласом» на выезде.

На прошлых выходных «Арсенал» со счётом 4:2 обыграл «лисов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 7.40

Ничья – 4.80

Победит «Арсенал» – 1.42

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.12

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

В пяти поединках из десяти последних «вишни» выиграли своих оппонентов.

За аналогичный период «канониры» одержали победы в девяти встречах.

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Пятый год пошёл, как «Борнмут» не выигрывает у «Арсенала». «Канониры» демонстрируют неплохой футбол. В предстоящей встрече «красно-белые» возьмут три очка в третьей игре подряд. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.12.