ПСВ – «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ – «Рейнджерс», который состоится 24 августа 2022 года

ПСВ

ПСВ очень хорошо начал нынешний сезон и надеется продлить успешную полосу, оформив выход в группу Лиги Чемпионов. Для этого коллективу необходимо обыграть на своем поле «Рейнджерс» с любым счетом. В чемпионате Нидерландов у клуба выиграно два стартовых тура, а также есть победа над «Аяксом» в Суперкубке Нидерландов. Предстоящий матч станет самым важным на данном отрезке сезона.

16 августа ПСВ сумел добыть ничью с «Рейнджерсом» в Лиге Чемпионов (2:2), а 13 числа крупно обыграл в чемпионате «Гоу Эхед Иглс» (5:2).

«Рейнджерс»

Финалист Лиги Европы уже отыгрывался в этой квалификации Лиги Чемпионов, но в ее финале соперник уже очень серьезный. «Рейнджерс» сыграл на своем поле вничью и ответная встреча будет еще сложнее. Тем не менее, болельщики верят в свою команду и ждут от нее успеха в матче в Нидерландах. В чемпионате клуб идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Селтика» только на два пункта.

20 августа «Рейнджерс» сыграл вничью с «Хибернианом» (2:2), а 16 числа разошелся миром в Лиге Чемпионов с ПСВ (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 1.75

– 1.75 Ничья – 4.05

Победит «Рейнджерс» – 4.2

Статистика

ПСВ не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах Четыре последних матча «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСВ забивает на своем стадионе более 25 матчей подряд во всех турнирах

забивает на своем стадионе более 25 матчей подряд во всех турнирах «Рейнджерс» выиграл только четыре встречи на выезде из десяти последних

Прогноз