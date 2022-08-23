ПСВ – «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ – «Рейнджерс», который состоится 24 августа 2022 года
ПСВ
ПСВ очень хорошо начал нынешний сезон и надеется продлить успешную полосу, оформив выход в группу Лиги Чемпионов. Для этого коллективу необходимо обыграть на своем поле «Рейнджерс» с любым счетом. В чемпионате Нидерландов у клуба выиграно два стартовых тура, а также есть победа над «Аяксом» в Суперкубке Нидерландов. Предстоящий матч станет самым важным на данном отрезке сезона.
16 августа ПСВ сумел добыть ничью с «Рейнджерсом» в Лиге Чемпионов (2:2), а 13 числа крупно обыграл в чемпионате «Гоу Эхед Иглс» (5:2).
«Рейнджерс»
Финалист Лиги Европы уже отыгрывался в этой квалификации Лиги Чемпионов, но в ее финале соперник уже очень серьезный. «Рейнджерс» сыграл на своем поле вничью и ответная встреча будет еще сложнее. Тем не менее, болельщики верят в свою команду и ждут от нее успеха в матче в Нидерландах. В чемпионате клуб идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Селтика» только на два пункта.
20 августа «Рейнджерс» сыграл вничью с «Хибернианом» (2:2), а 16 числа разошелся миром в Лиге Чемпионов с ПСВ (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ – 1.75
- Ничья – 4.05
- Победит «Рейнджерс» – 4.2
Статистика
- ПСВ не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних матча «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ПСВ забивает на своем стадионе более 25 матчей подряд во всех турнирах
- «Рейнджерс» выиграл только четыре встречи на выезде из десяти последних
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСВ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Шотландцы не очень уверенно играют на выезде и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в один или два мяча.