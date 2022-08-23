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ПСВ – «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:53
ПСВ – «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ – «Рейнджерс», который состоится 24 августа 2022 года

ПСВ

ПСВ очень хорошо начал нынешний сезон и надеется продлить успешную полосу, оформив выход в группу Лиги Чемпионов. Для этого коллективу необходимо обыграть на своем поле «Рейнджерс» с любым счетом. В чемпионате Нидерландов у клуба выиграно два стартовых тура, а также есть победа над «Аяксом» в Суперкубке Нидерландов. Предстоящий матч станет самым важным на данном отрезке сезона.

16 августа ПСВ сумел добыть ничью с «Рейнджерсом» в Лиге Чемпионов (2:2), а 13 числа крупно обыграл в чемпионате «Гоу Эхед Иглс» (5:2).

«Рейнджерс»

Финалист Лиги Европы уже отыгрывался в этой квалификации Лиги Чемпионов, но в ее финале соперник уже очень серьезный. «Рейнджерс» сыграл на своем поле вничью и ответная встреча будет еще сложнее. Тем не менее, болельщики верят в свою команду и ждут от нее успеха в матче в Нидерландах. В чемпионате клуб идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Селтика» только на два пункта.

20 августа «Рейнджерс» сыграл вничью с «Хибернианом» (2:2), а 16 числа разошелся миром в Лиге Чемпионов с ПСВ (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСВ – 1.75
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Рейнджерс» – 4.2

Статистика

  • ПСВ не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • ПСВ забивает на своем стадионе более 25 матчей подряд во всех турнирах
  • «Рейнджерс» выиграл только четыре встречи на выезде из десяти последних

Прогноз

Сделать ставку на победу ПСВ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Шотландцы не очень уверенно играют на выезде и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в один или два мяча.

Все комментарии
74udwy9fdhzk
74udwy9fdhzk
сегодня в 12:38
Победу одержит ПСВ Эйндховен
z6ff67vmfanv
z6ff67vmfanv
сегодня в 12:37
Фаворит матча ПСВ Эйндховен
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