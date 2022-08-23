Близкие родственники на чемпионатах мира. Бразильские братья похоронили отца накануне ЧМ-30. А сегодня никак не найдутся правильные даты их жизни.

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сегодня, 16:12

Ранее было сказано, что на первом чемпионате мира по футболу 1930 г. в Монтевидео только в трёх сборных в составе были пары родных братьев. Речь шла о командах Мексики, Франции и Аргентины, которые волею случая играли в одной группе на первом этапе.

Совсем недавно, наверное, и месяца не прошло — я наткнулся на информацию о том, что в составе делегации Бразилии также было два родных брата. Это очень интересная история, в ней всё не как в вышеперечисленных командах.

Общеизвестно, что у бразильцев в ходу прозвища игроков, по которым никогда не догадаешься, что кто-то из них близкие родственники.

Но начиналась эта история с человека, у которого не было никакого прозвища, у него вполне себе бразильское имя из 4-5-6 слов. Зовут этого человека Жилберто де Алмейда Рего. Я пользуюсь устоявшейся в нашей практике транслитерацией, когда имена бразильцев с окончанием на «о», а такие же в написании имена португальцев — с окончанием на «у». Буду придерживаться этой практики и впредь.

На родном языке его имя пишется Gilberto de Almeida Rêgo. В последнем слове имени буква «е» должна быть с крышей сверху, но для простоты далее я это проигнорирую.

Итак, кто же это, да ещё и без прозвища? Это был полноценный член делегации, да к тому же член так называемой Comissão Técnica сборной Бразилии на турнире. Это ничто иное как техсовет, который в первую голову определяет состав команды.

Но это был и самый настоящий футбольный арбитр, который судил в 3 матчах на мундиале — больше только у бельгийца Джона Лангенуса, судившего финал. Плюс в двух матчах он был лайнсменом.

Нюанс заключается в том, что бразильцы привезли на чемпионат мира 24 футболиста. В заявку, как известно, включались только 22 игрока. Так что у техсовета была работа.

В результате тщательного отбора, эта комиссия не включила в официальную заявку двоих — нападающего Дока и полузащитника Беневенуто. Дока на первой же тренировке в Монтевидео повредил колено, так что всё закономерно.

Теперь позвольте представить одного из этих двоих поподробнее. «Дока» — это, конечно же прозвище. Полное имя игрока Альфредо де Алмейда Рего. Да, это был родной брат члена техсовета и по совместительству арбитра турнира.

Только вот информацию о том, что они родные братья, вы вряд ли найдёте просто так. Да если бы только это.

Всё, что вы найдёте во всех версиях Википедии (например) про даты жизни по обоим братьям ну никак не соответствует действительности, то есть документам. Причину этого безобразия я вижу лишь в трудности идентифицировать людей с такой очень популярной фамилией в Бразилии. Но ошибки по этим братьям просто заполонили сеть. В твиттере на английском языке я уже выложил свои находки. Делюсь теперь и с соотечественниками на родном языке.

Основным источником информации для меня стали бразильские газеты и книга. Да, всего одна, автор её бразилец, знаменитый Макс Герингер (Max Gehringer). Книга называется A grande história dos mundiais 1930, 1934, 1938, 1950.

В Википедии дата рождения Жилберто 21 февраля 1881. А по сему выходит, что на ЧМ -30 он был самым возрастным арбитром в возрасте 49 лет. Эти «выводы» всё ещё красуются в статьях Википедии.

Поиск в бразильских газетах по полному имени привёл к парадоксальным результатам. В 1929, 1944, 1960, 1963 и 1965 годах человека с таким именем перечисляли в качестве именинника ровно в один и тот же день — 28 ноября. К сожалению (может это национальная особенность) у бразильцев вообще не принято публиковать в прессе возраст ни в день рождения, ни даже в некрологе.

День и месяц, кажется, определились, но с годом рождения не совсем. Я вам сразу не сказал, но по сведениям Википедии Жилберто умер 21 октября 1961 года. Да, он «умер», а в 1963 и 1965 его всё поздравляли с днём рождения. Вот тут-то и появились «смутные сомнения» и про годы его жизни.

В книге Герингера есть как раз про возраст этого арбитра. Автор пишет, что на самом деле Жилберто было 38 лет, а не 48-49.

Тут и встало всё на место. Дело в том, что пару раз в бразильских газетах за вышеперечисленные годы вместе с поздравлением с днём рождения были опубликованы и фотографии именинника. Смотрим.

Жилберто де Алмейда Рего:

Или Жилберто де Алмейда Рего в полный рост:

Разница лишь в усиках.

Теперь смотрим на фото команды Бразилии перед её первым матчем на ЧМ -30 против Югославии:

Фото очень хорошего качества и приличный зум нам в помощь. Думаю, вы и сами уже нашли человека с усиками и не в футбольной форме. Да, крайний справа стоит как раз Жилберто.

Два других члена техсовета стоят в пальто слева. Лицо видно у тренера Пиндаро де Карвальо. «Без лица» по-видимому Эгас де Мендонса.

Давайте поближе посмотрим фрагмент этого фото:

Человеку явно не под 50, однозначно.

А вот фото из газеты, где Жилберто де Алмейда Рего в Монтевидео на стадионе «Поситос» на тренировке вместе с игроками перед матчем с Югославией:

Лицо у арбитра для меня теперь узнаваемое. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Да, к тому же в книге Герингера я впервые узнал, что Жилберто и Дока родные братья. Оговорюсь сразу — книги этой у меня на руках нет, но в интернете в свободном доступе можно, варьируя параметры поиска, прочитать около 100 страниц (на португальском), хотя в книге их более 700 (ну, так про 4 мундиаля, что вы хотите!).

Наконец, расширив поиск на ещё одно десятилетие, в газетах за март 1970 нашлось сообщение о предстоящей в тот день поминальной службе в церкви Рио через 7 дней после кончины Жилберто де Алмейда Рего. Газета от 11 марта. В книге же Герингера нахожу и саму дату его смерти 4 марта 1970 года. Возраст, как уже говорили, в газетах не указывали.

Одно понятно, что человек прожил более 70 лет.

Вы обратили внимание, что в подписи к одной из фотографий Жилберто есть слово baskett, т.е. баскетбол. Всё верно — Жилберто был капитаном баскетбольной команды Сан Кристован (São Cristóvão), которая — внимание! — стала чемпионом штата Рио (Кариока) второй год подряд. И случилось это после чемпионата мира по футболу в Монтевидео, осенью 1930 года. В составе команды был не только капитан Жилберто, но и Альфредо, и плюс ещё третий брат де Алмейда Рего, которого звали Ари.

Вот полная статистика всех игроков чемпиона Кариока 1929 года и фото 6 игроков:

На фото Жилберто явно на корточках справа. Дока, вероятно, также здесь — стоит слева. А мощный атлет Ари просматривается в игроке, стоящим над Жилберто.

На момент отыскания этой таблицы и фото я ещё не знал про Ари ничего, брат ли он им?

В январе 1944 г. умирает майор Ариовисто де Алмейда Рего. В соболезнованиях перечислено много человек с фамилией Алмейда Рего, в том числе и все уже упомянутые. Когда я стал искать об Ариовисто информацию, то натолкнулся на знакомое лицо. Судите сами.

Майор Ариовисто де Алмейда Рего, а справа Жилберто де Алмейда Рего:

Сходство Жилберто с этим человеком несомненное. И я решил, что это его отец, вернее отец всех братьев. Тут надо сказать про Ариовисто. Майор был спортивным функционером. Между прочим, дважды был президентом Конфедерации спорта Бразилии (CBD) — такое в истории бразильского спорта более не повторялось. Правда президентом он становился на короткие промежутки, до избрания нового.

Он возглавлял федерацию гребли, водных видов спорта, руководил некоторыми федерациями штата.

Надо сказать, что и трое братьев Алмейда Рего были разносторонними спортсменами. Ари был хорошим легкоатлетом-метателем, он становился чемпионом Кариока в толкании ядра. Все три брата были арбитрами в разных видах спорта, а также играли в волейбол. Один из футбольных матчей судил в поле Жилберто, а лайнсменом был Ари. В одном из протоколов по волейболу вместе с Альфредо или Ари мелькнуло имя Сади де Алмейда Рего. Много их. Надо было как-то упорядочить всю эту информацию, могло ли быть столько родных братьев?

Оказывается, могло!

Заглянул я на сайт FamilySearch. Несложная регистрация через «Церковь Христову» (самая простая регистрация, пришлют через секунду на почту логин). Зато доступ к огромной базе документов разных веков.

Вот тут-то и пошли открытия. Нашелся Дока с датой рождения 14 мая 1905 г, а не в 1903 как в Википедии. Там же имена родителей. Отцом оказался Аристидес Арминио де Алмейда Рего.

Нашелся и Жилберто с теми же родителями. Потом и Ари, и Сади и Моасир — много сыновей было у родителей. Всего было кажется 12 детей. Жилберто был третьим ребёнком. Первенца звали Педро Шавес, 1892 г. рождения. Последней родилась Альбертина в 1912 году.

Поиск по имени отца в газетах дал такой результат: Аристидес был старший брат Ариовисто. Отец наших спортивных братьев был военным, дослужился до генерала. Он также был спортивным чиновников, и вице-президентом федерации гребли, и президентом тоже был.

К сожалению, фото отца найти не удалось. Думается, что он также был похож на Ариовисто.

Среди массы документов в базе этого сайта нашлись и списки пассажиров, отплывавших из Рио в Монтевидео, и списки всех прибывших пассажиров в Монтевидео. Ну, и по окончанию турнира при разъезде гостей кое-какие списки также имеются.

Во всех найденных списках возраст Жилберто де Алмейда Рего указан 32. Если считали полные года, то получается, что он родился в 1897. Помните, в книге Герингера указан возраст Жилберто 38, т.е. 1891 год.

Кстати, у Альфредо возраст в списках правильный — 25 лет.

Но против другого документа мало что возразишь. Сохранилась запись о рождении Жилберто 28 ноября 1895 года. Это значит только одно: на чемпионате мира 1930 г. бразильский арбитр Жилберто де Алмейда Рего был в возрасте 34 лет и НИКАК НЕ МОГ БЫТЬ самым возрастным из рефери.

Обе даты жизни для Жилберто отыскались, всем википедиям нужно срочно менять свои данные. Пока нет ни одного источника в интернете с правильными датами жизни этого арбитра: Жильберто де Алмейда Рего (28 ноября 1895 — 4 марта 1970).

Сообщение о поминальной службе через 7 дней после смерти Жилберто де Альмейда Рего:

Его брату Дока с датами жизни в разных источниках в интернете также не повезло. И это ещё мягко сказано. Дату рождения ему сделали пораньше, хотя в 1930 г. он сам в большом интервью рассказал, что родился 14 мая 1905 года. Только на португальском сайте zerozero.pt указана правильная дата его рождения. Всё остальное указывает на апрель 1903 года.

А вот со второй датой жизни Дока просто недоразумение. Везде фигурирует 1956 год без подробностей, просто год. В бразильских газетах за тот год ничего не нашлось такого, чтобы прояснилась ситуация.

А вот на сайте FamilySearch есть свидетельство о смерти 30 июля 1988 года 83-летнего Альфредо де Алмейда Рего! Тридцать с лишним лет «оттяпали» у человека.

Свидетельство о смерти Альфредо де Алмейда Рего, с указанием имен отца и матери:

Разгадка (как мне кажется) этого недоразумения связана с ещё одним братом по имени Моасир. Тот был чуть старше Альфредо. В конце декабря 1926 г. Моасир попал в автокатастрофу, был в тяжёлом состоянии, но выкарабкался. Прожил после этого ещё почти 30 лет, но 4 июля 1956 г. он скончался от инфаркта миокарда. Есть свидетельство о смерти. Возраст его был 53, он 12 дней не дожил до своего очередного дня рождения. Скорее всего даты жизни Моасира и «перешли» в анкетные данные Альфредо. Всякое в жизни бывает.

О смерти 83-летнего Альфредо сообщала бразильская газета:

Вы же не думаете, что какая-нибудь газета публикует списки всех умерших за день. Такой чести удостаиваются известные люди. Думаю, Дока был таковым.

Кстати, Жилберто в интервью в 1930 г. говорил о Дока, о его переходе из Сан Кристован в Флуминенсе — но нигде Жилберто не называет его братом. Также, как и Дока в своем интервью.

Единственное упоминание слова «братья» применительно к Жилберто и Дока я нашел в газете за 10 мая 1942 года. Это неслучайная дата — годовщина основания в 1933 г. баскетбольной лиги Кариока. Инициатором основания был американец Фред Браун, стоявший у истоков создания профессионального спорта в Бразилии. Он широко развил в стране баскетбол, создавались профессиональные лиги не только футбольные, но и по другим видам спорта.

Вот на открытии мавзолея Брауна 10 мая 1942 г. были приглашены баскетболисты-ветераны, среди которых были братья Жилберто и Альфредо де Алмейда Рего.

В середине 40-х годов имена двух братьев вместе упоминаются только в сообщениях с бегов — они оба были совладельцами двух отличных коней, которые выигрывали первые призы и приносили приличные призовые.

Да, в Википедии утверждают, что полное имя арбитра Жилберто Леонель де Алмейда Рего. У отца было второе имя Арминиo, поэтому у Жилберто в официальных документах встречается иногда и Арминио. Маму звали Эвариста Варгас, поэтому, например, в документах у Моасира написано Моасир Варгас. Имени Леонель просто неоткуда взяться.

Что касается Дока. Он «досмотрел» чемпионат мира в Монтевидео в качестве зрителя, как и Беневенуто.

Вместе с командой Дока вернулся в Рио. Туда же перебрались сначала сборная Франции, а чуть позже Югославия и США . И вот 17 августа в Рио Дока в составе сборной Бразилии сыграл свой единственный матч за национальную команду. И забил один из голов, бразильцы победили 4:3. Кстати, и Беневенуто сыграл в том матче. А 8 августа он сыграл с Югославией — и у него это все матчи за сборную.

Фото сборной Бразилии 17 августа 1930 г. в Рио-де-Жанейро в матче против сборной США :

25 мая 1930 года, за месяц с небольшим до начала первого в истории чемпионата мира по футболу, в семье Алмейда Рего был траур — скончался отец, генерал в отставке Аристидес Арминио де Алмейда Рего.

Вот сообщение в газете, где говорится, что усопший был братом Ариовисто, действующего президента федерации гребли, и отцом двух игроков клуба Сан Кристован Алфредо и Жилберто. Имеется в виду баскетбол, поэтому младший брат упомянут первым, как более востребованный игрок. В имени генерала газета допустила опечатку, надо Arminio.

Конечно, это не могло не сказаться на эмоциональном настрое обоих братьев на мундиале. И если Дока был только наблюдателем событий, то у арбитра была нагрузка посерьёзней. В общем-то, он судил плохо. Особенно это касается матчей с участием Уругвая — матч с Румынией и полуфинал с Югославией. Все живые люди. А уж тема судейства на первых довоенных чемпионатах мира, тем более матчей хозяев турнира — это всегда по лезвию, на грани. Не нам судить. Фиксируем только факты.

Но в Википедии надо бы исправить несуразицы.