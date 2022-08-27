«Барселона» — «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид», который состоится 28 августа 2022 года

«Барселона»

Пятое место занимают «сине-гранатовые» после двух туров нового сезона. При четырёх забитых у команды один пропущенный. Летом ни в одном поединке из семи товарищеских «Барса» не проиграла своим оппонентам. В первом туре «сине-гранатовые» раскатали нулевую ничью на своём поле с «Райо Вальекано». На прошлых выходных на выезде уверенно обыграли «Реал Сосьедад», забив первый гол в их ворота уже на первой минуте матча.

В товарищеской встрече «Барселона» сыграла вничью с «Манчестером Сити» (3:3).

«Вальядолид»

Набрав одно очко после двух матчей, «Вальядолид» занимает на данный момент восемнадцатое место в чемпионате Испании. При одном забитом мяче у команды четыре пропущенных. В матче первого тура «бело-фиолетовые» на своём поле проиграли с большим счётом «Вильярреалу». Первый тайм «Вальядолид» продержался, не пропустив ни одного гола, но во втором вратарю «бело-фиолетовых» пришлось три раза доставать мяч из сетки своих ворот.

На выезде в матче следующего тура «Вальядолид» раскатал ничью с «Севильей» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.15

Ничья – 8.60

Победит «Вальядолид» – 18.00

Победит «Барселона» с форой -2.5 – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 3.00

Статистика

С мая месяца в десяти матчах подряд «Барса» не проигрывает своим соперникам

«Вальядолид» ни разу не выиграл из пяти последних матчей

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Барселона» находится в неплохой форме, но обидная ничья в первом туре на своём поле портит всю картину. В предстоящем поединке «сине-гранатовые» реабилитируются за нулевую ничью с «Райо Вальекано» и подарят зрелищную и результативную игру всем любителям футбола. Компания Pinnacle на победу «Барселона» с форой -2.5 предлагает коэффициент 1.92.