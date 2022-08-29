«Спартак» — «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Спартак» — «Крылья Советов», который состоится 30 августа 2022 года

«Спартак»

«Народная команда» очень хорошо выступает в чемпионате России и на данный момент занимает второе место с 16 очками, уступая лидеру всего один пункт. Тем не менее, группа в кубке России у «Спартака» непростая, поэтому в домашней встрече с соперником из Самары, коллектив должен устраивать только победный результат.

27 августа «Спартак» разгромил на выезде «Факел» (4:1), а 20 числа проиграл московскому «Динамо» (0:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Крылья Советов»

У «Крыльев Советов» очень непростая задача в кубке России, ведь с ними в одной группе оказались две первых команды чемпионата на данный момент, а именно «Зенит» и «Спартак». Коллектив приложит максимум усилий, чтобы пробиться дальше, однако шансов немного. В РПЛ клуб из Самары идет на девятом месте с девятью набранными баллами.

27 августа «Крылья Советов» довольно неожиданно обыграли на выезде «Ахмат» (2:1), а 19 числа разошлись миром с «Факелом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Спартак » – 1.66

Спартак – 1.66 Ничья – 4.58

Победит «Крылья Советов» – 5.1

Статистика

«Спартак» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

« Спартак» выиграл девять из десяти последних матчей с клубом из Самары

Спартак» выиграл девять из десяти последних матчей с клубом из Самары Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Московский клуб очень стабильно выступает на старте сезона, чего не скажешь об их сопернике. Прогнозируем победу хозяев.