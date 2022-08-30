«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест», который состоится 31 августа 2022 года

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» находятся на втором месте турнирной таблицы, уступая первому только два очка. При пяти пропущенных мячах у команды тринадцать забитых. В первом туре «Манчестер Сити», забив пару мячей, обыграли на выезде «молотобойцев». Через неделю «небесно-голубые» с разгромным счётом обыграли «Борнмут». В третьем туре в гостях «Манчестер Сити» сыграл в результативную ничью с «Ньюкаслом». В товарищеской встрече с «Барсой» команда разошлась миром, порадовав зрителей шестью голами.

На прошлых выходных «Манчестер Сити» взял верх над «Кристал Пэлас» со счётом 4:2, при том, что уступал им в два мяча.

«Ноттингем Форест»

С четырьмя очками после четырёх туров «лесники» занимают четырнадцатое место в чемпионате Англии. Команда на данный момент пропустила пять голов, забила только два. На выезде в матче первого тура «Ноттингем Форест» проиграл всухую «Ньюкаслу». С минимальным счётом «лесники» одержали победу над «Вест Хэмом». Ничейным исходом завершилась встреча с «Эвертоном». В 1/32 Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» взяли верх над «Гримсби».

В матче четвёртого тура на своём поле «лесники» проиграли «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.08

Ничья – 12.00

Победит «Ноттингем Форест» – 29.00

Победит «Манчестер Сити» с форой -2.5 – 1.64

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.31

Статистика

Только в одном матче из десяти последних «Манчестер Сити» уступил

В трёх играх за аналогичный период «Ноттингем Форест» проиграл

Четыре матча из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 3.5 голов за игру».

Прогноз

«Манчестеру Сити» необходимо догонять лондонский «Арсенал», который возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги на данный момент. На своём поел «небесно-голубые» не будут терять очки. Компания Pinnacle на победу «Манчестер Сити» с форой -2.5 предлагает коэффициент 1.64. С разницей в три мяча команда из Манчестера уже обыгрывала «лесников».