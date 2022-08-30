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«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:34
«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест», который состоится 31 августа 2022 года

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» находятся на втором месте турнирной таблицы, уступая первому только два очка. При пяти пропущенных мячах у команды тринадцать забитых. В первом туре «Манчестер Сити», забив пару мячей, обыграли на выезде «молотобойцев». Через неделю «небесно-голубые» с разгромным счётом обыграли «Борнмут». В третьем туре в гостях «Манчестер Сити» сыграл в результативную ничью с «Ньюкаслом». В товарищеской встрече с «Барсой» команда разошлась миром, порадовав зрителей шестью голами.

На прошлых выходных «Манчестер Сити» взял верх над «Кристал Пэлас» со счётом 4:2, при том, что уступал им в два мяча.

«Ноттингем Форест»

С четырьмя очками после четырёх туров «лесники» занимают четырнадцатое место в чемпионате Англии. Команда на данный момент пропустила пять голов, забила только два. На выезде в матче первого тура «Ноттингем Форест» проиграл всухую «Ньюкаслу». С минимальным счётом «лесники» одержали победу над «Вест Хэмом». Ничейным исходом завершилась встреча с «Эвертоном». В 1/32 Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» взяли верх над «Гримсби».

В матче четвёртого тура на своём поле «лесники» проиграли «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» – 1.08
  • Ничья – 12.00
  • Победит «Ноттингем Форест» – 29.00
  • Победит «Манчестер Сити» с форой -2.5 – 1.64
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.59
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.31

Статистика

  • Только в одном матче из десяти последних «Манчестер Сити» уступил
  • В трёх играх за аналогичный период «Ноттингем Форест» проиграл
  • Четыре матча из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 3.5 голов за игру».

Прогноз

«Манчестеру Сити» необходимо догонять лондонский «Арсенал», который возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги на данный момент. На своём поел «небесно-голубые» не будут терять очки. Компания Pinnacle на победу «Манчестер Сити» с форой -2.5 предлагает коэффициент 1.64. С разницей в три мяча команда из Манчестера уже обыгрывала «лесников».

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сегодня в 15:39
Победу одержит «Манчестер Сити»
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