«Осасуна» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Райо Вальекано», который состоится 4 сентября 2022 года

«Осасуна»

«Осасуна» занимает восьмое место в чемпионате Испании. После трёх туров «красные» набрали шесть очков, поразили ворота своих соперников четыре раза, пропустив два мяча. В первом туре на своём поле с разницей в один гол команда одержала победу над «Севильей». Забив по одному голу в каждом из таймов «Осасуна» всухую обыграла команду «Кадис».

На выезде с минимальным счётом 0:1 «красные» проиграли «Бетису» в игре третьего тура.

«Райо Вальекано»

На данный момент «пчёлы» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. Команда не отличается высокой результативностью. После трёх матчей нового сезона клуб «Райо Вальекано» пропустил два мяча и столько же забил. На выезде в матче первого тура «пчёлы» раскатали нулевую ничью с «Барселоной». В игре следующего тура «красно-белые» одержали гостевую победу в поединке с «Эспаньолом».

На прошлых выходных «пчёлы» на своём поле проиграли со счётом 0:2 «Мальорке».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 2.09

Ничья – 3.20

Победит «Райо Вальекано» – 4.00

Победит «Осасуна» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

В шести матчах из десяти последних «Осасуна» обыграла своих оппонентов

За аналогичный период команда «Райо Вальекано» выиграла только в трёх встречах

На поле «Осасуны» из пяти последних очных встреч три завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Райо Вальекано» после проигрыша в прошлом туре на своём поле от «Мальорки» постарается реабилитироваться, но забрать три очка у «красных» на их поле им не по силам. «Осасуна» также не уступит гостям в предстоящей встрече. Компания Pinnacle на ничью в поединке предлагает коэффициент 3.20. Данный исход выглядит наиболее оптимальным, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной команде.