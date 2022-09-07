«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль», который состоится 7 сентября 2022 года
«Наполи»
«Наполи» еще не проигрывал в чемпионате Италии и старается в каждом матче набирать максимум очков. Клуб рассчитывает в очередной раз побороться за чемпионство, которое так ждут болельщики уже много лет, но и про Лигу Чемпионов неаполитанцы не забывают. Домашняя встреча с «Ливерпулем», который немного «забуксовал» обещает быть интересным и непредсказуемым в плане результата.
03 сентября «Наполи» обыграл на выезде «Лацио» (2:1), а 31 числа на своем стадионе не смог переиграть «Лечче» (1:1).
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа неудачно стартовала в АПЛ, однако ситуацию можно легко исправить, в случае нескольких побед в следующих встречах. «Ливерпуль» проиграл финал Лиги Чемпионов в прошлом году и теперь имеет еще больше мотивации снова добраться до главного матча самого элитного европейского турнира. Победа на выезде с одним из прямых конкурентов дала бы «красным» хорошее преимущество.
03 сентября «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), а 31 августа команда минимально обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 3.4
- Ничья – 3.7
- Победит «Ливерпуль» – 2.05
Статистика
- «Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах
- «Ливерпуль» не может выиграть на выезде четыре поединка подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл две последние встречи с «Ливерпулем» на своем стадионе
Прогноз
Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. На своем поле итальянская команда имеет хорошие шансы создать большие проблемы финалисту Лиги Чемпионов и даже начать групповую стадию с победы.