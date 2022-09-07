«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 сентября 2022, 02:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль», который состоится 7 сентября 2022 года

«Наполи»

«Наполи» еще не проигрывал в чемпионате Италии и старается в каждом матче набирать максимум очков. Клуб рассчитывает в очередной раз побороться за чемпионство, которое так ждут болельщики уже много лет, но и про Лигу Чемпионов неаполитанцы не забывают. Домашняя встреча с «Ливерпулем», который немного «забуксовал» обещает быть интересным и непредсказуемым в плане результата.

03 сентября «Наполи» обыграл на выезде «Лацио» (2:1), а 31 числа на своем стадионе не смог переиграть «Лечче» (1:1).

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа неудачно стартовала в АПЛ , однако ситуацию можно легко исправить, в случае нескольких побед в следующих встречах. «Ливерпуль» проиграл финал Лиги Чемпионов в прошлом году и теперь имеет еще больше мотивации снова добраться до главного матча самого элитного европейского турнира. Победа на выезде с одним из прямых конкурентов дала бы «красным» хорошее преимущество.

03 сентября «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0), а 31 августа команда минимально обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 3.4

Ничья – 3.7

Победит «Ливерпуль» – 2.05

Статистика

«Наполи» не проигрывает уже 15 матчей подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» не может выиграть на выезде четыре поединка подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл две последние встречи с «Ливерпулем» на своем стадионе

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. На своем поле итальянская команда имеет хорошие шансы создать большие проблемы финалисту Лиги Чемпионов и даже начать групповую стадию с победы.