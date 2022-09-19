«Архентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Архентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман», который состоится 20 сентября 2022 года
«Архентинос Хуниорс»
«Архентинос Хуниорс» в последнее время сдал свои позиции и добился лишь одной победы в пяти последних матчах Суперлиги. Это опустило команду на восьмое место с 30 набранными баллами, что определенно расстраивает болельщиков и руководство. В предстоящем матче с также потерявшим свою игру «Атлетико Тукуман» у хозяев будет возможность побороться даже за победу.
16 сентября «Архентинос Хуниорс» проиграл на выезде «Дефенса и Хустисия» (1:2), а девятого числа на своем поле оказался сильнее «Росарио Сентраль» (2:1).
«Атлетико Тукуман»
Еще совсем недавно коллектив лидировал в Суперлиге Аргентины, но результаты последних матчей сместили его на вторую позицию. «Атлетико Тукуман» имеет 35 набранных баллов в турнирной таблице и на один пункт отстает от нынешнего лидера. Чтобы вернуть первое место, тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов и игрой в обороне.
16 сентября «Атлетико Тукуман» сыграл вничью с «Тальерес Кордоба» (1:1), а 11 числа с тем же счетом разошелся миром с «Сан-Лоренсо» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Архентинос Хуниорс» – 2.2
- Ничья – 3.1
- Победят «Атлетико Тукуман» – 3.55
Статистика
- Три последних матча «Атлетико Тукуман» завершились ничейным результатом
- Восемь из десяти последних матчей «Архентинос Хуниорс» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Атлетико Тукуман» выиграл только два матча из восьми с «Архентинос Хуниорс»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Обе команды не показывают свой лучший футбол, однако мы предполагаем, что хозяева смогут одержать верх в этой встрече.