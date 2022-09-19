«Архентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Архентинос Хуниорс» — «Атлетико Тукуман», который состоится 20 сентября 2022 года

«Архентинос Хуниорс»

«Архентинос Хуниорс» в последнее время сдал свои позиции и добился лишь одной победы в пяти последних матчах Суперлиги. Это опустило команду на восьмое место с 30 набранными баллами, что определенно расстраивает болельщиков и руководство. В предстоящем матче с также потерявшим свою игру «Атлетико Тукуман» у хозяев будет возможность побороться даже за победу.

16 сентября «Архентинос Хуниорс» проиграл на выезде «Дефенса и Хустисия» (1:2), а девятого числа на своем поле оказался сильнее «Росарио Сентраль» (2:1).

«Атлетико Тукуман»

Еще совсем недавно коллектив лидировал в Суперлиге Аргентины, но результаты последних матчей сместили его на вторую позицию. «Атлетико Тукуман» имеет 35 набранных баллов в турнирной таблице и на один пункт отстает от нынешнего лидера. Чтобы вернуть первое место, тренерскому штабу следует поработать над реализацией моментов и игрой в обороне.

16 сентября «Атлетико Тукуман» сыграл вничью с «Тальерес Кордоба» (1:1), а 11 числа с тем же счетом разошелся миром с «Сан-Лоренсо» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Архентинос Хуниорс» – 2.2

Ничья – 3.1

Победят «Атлетико Тукуман» – 3.55

Статистика

Три последних матча «Атлетико Тукуман» завершились ничейным результатом

Восемь из десяти последних матчей «Архентинос Хуниорс» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетико Тукуман» выиграл только два матча из восьми с «Архентинос Хуниорс»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Обе команды не показывают свой лучший футбол, однако мы предполагаем, что хозяева смогут одержать верх в этой встрече.