Финляндия — Румыния : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Финляндия — Румыния, который состоится 23 сентября 2022 года

Финляндия

Сборная Финляндии не лучшим образом начала розыгрыш этого сезона Лиги Наций и на данный момент занимает только третье место с четырьмя баллами, опережая ближайшего соперника на один пункт. Чтобы сохранить место в дивизионе B, хозяевам необходимо обыгрывать в личной встрече прямого конкурента и тогда они смогут себе гарантировать минимум третью строчку.

14 июня Финляндия проиграла на выезде Боснии и Герцеговине (2:3), а 11 числа минимально проиграла Румынии (0:1).

Румыния

Румыния добилась результата лишь в одном матче, поэтому с тремя баллами замыкает турнирную таблицу и является главным кандидатом на переход в дивизион С. Чтобы этого не допустить коллективу необходимо выигрывать на выезде у Финляндии и тогда перед заключительным туром группового этапа у него даже будет преимущество перед соперником, которое все же необходимо будет отстоять.

14 июня Румыния проиграла на своем поле Черногории (0:3), а 11 числа минимально одолела Финляндию (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Финляндия – 2.25

Ничья – 3.2

Победят Румыния – 3.4

Статистика

Финляндия одержала лишь три победы в десяти последних встречах во всех турнирах

Румыния выиграла один матч из шести последних на выезде за последнее время

Румыния выиграла четыре из пяти последних матчей у Финляндии

Пять последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Финляндии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. На своем поле хозяева смогут добиться важной победы и обеспечить себе место в дивизионе B на следующий сезон.