Финляндия — Румыния : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Финляндия — Румыния, который состоится 23 сентября 2022 года
Финляндия
Сборная Финляндии не лучшим образом начала розыгрыш этого сезона Лиги Наций и на данный момент занимает только третье место с четырьмя баллами, опережая ближайшего соперника на один пункт. Чтобы сохранить место в дивизионе B, хозяевам необходимо обыгрывать в личной встрече прямого конкурента и тогда они смогут себе гарантировать минимум третью строчку.
14 июня Финляндия проиграла на выезде Боснии и Герцеговине (2:3), а 11 числа минимально проиграла Румынии (0:1).
Румыния
Румыния добилась результата лишь в одном матче, поэтому с тремя баллами замыкает турнирную таблицу и является главным кандидатом на переход в дивизион С. Чтобы этого не допустить коллективу необходимо выигрывать на выезде у Финляндии и тогда перед заключительным туром группового этапа у него даже будет преимущество перед соперником, которое все же необходимо будет отстоять.
14 июня Румыния проиграла на своем поле Черногории (0:3), а 11 числа минимально одолела Финляндию (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Финляндия – 2.25
- Ничья – 3.2
- Победят Румыния – 3.4
Статистика
- Финляндия одержала лишь три победы в десяти последних встречах во всех турнирах
- Румыния выиграла один матч из шести последних на выезде за последнее время
- Румыния выиграла четыре из пяти последних матчей у Финляндии
- Пять последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу Финляндии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. На своем поле хозяева смогут добиться важной победы и обеспечить себе место в дивизионе B на следующий сезон.