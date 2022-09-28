«Ахмат» – «Ростов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Ахмат» – «Ростов», который состоится 29 сентября 2022 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного показал средние результаты в двух стартовых турах группового этапа кубка России и набрал три очка, уступая лидеру три пункта. Коллектив очень нестабильно выступает в РПЛ , поэтому в параллельном турнире «Ахмат» очень хочет выйти из группы и продвинуться как можно дальше. В домашней встрече с «Ростовом» в случае победы у хозяев появится шанс догнать лидера по очкам.

17 сентября «Ахмат» в чемпионате обыграл на выезде «Урал», а 13 числа в кубке страны уступил «Динамо» (1:2).

«Ростов»

«Ростов» снова блистает под руководством Валерия Карпина и лидирует в своей группе, набрав шесть баллов. Кроме того, коллектив занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и старается добывать победу в каждом поединке. В выездной игре с «Ахматом» в случае поебды, клуб с юга страны может сделать серьезный шаг к выходу из группы, а возможно со временем сделает это досрочно.

17 сентября «Ростов» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (2:1), а 14 числа в кубке России одолел «Оренбург» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.15

Ничья – 3.4

Победит «Ростов» – 3.4

Статистика

«Ростов» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

Восемь последних матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл три из пяти последних матчей у «Ростова» на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Команда из Грозного хорошо выступает на своем поле, и мы предполагаем, что «Ростов» побережет некоторых футболистов для матча чемпионата.