«Факел» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Факел» – «Крылья Советов», который состоится 29 сентября 2022 года
«Факел»
«Факел» очень плохо выступает в кубке России и за два тура не смог забить ни единого мяча. Клуб из Воронежа закономерно идет на последнем месте без набранных баллов и предстоящий матч становится чуть ли не последним шансом зацепиться за борьбу в этой группе. В чемпионате России коллектив набрал восемь очков и занимает 14 место в турнирной таблице.
18 сентября «Факел» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в чемпионате, а 15 числа крупно уступил на выезде «Спартаку» в кубке (0:3).
«Крылья Советов»
Самарский клуб также не радует болельщиков в последнее время своими результатами, однако в кубке Росси у него есть три набранных балла. «Крылья Советов» идут в РПЛ только на 11 месте и смогли набрать 10 очков, что не позволяет команде чувствовать себя в безопасности. В матче кубка России с аутсайдером, гости могут в случае победы поверить в собственные силы, что отразится и на дальнейших поединках.
17 сентября «Крылья Советов» проиграли на выезде «Ростову» (1:2) в чемпионате, а 14 числа выиграли в кубке у «Зенита» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Факел» – 3.15
- Ничья – 3.6
- Победит «Крылья Советов» – 2.2
Статистика
- «Факел» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Крылья Советов» выиграли три из пяти последних матчей у «Факела»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч не будет результативным, а команды в основное время не смогут выявить победителя.