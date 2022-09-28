«Факел» – «Крылья Советов» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1664354174

вчера, 11:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Факел» – «Крылья Советов», который состоится 29 сентября 2022 года

«Факел»

«Факел» очень плохо выступает в кубке России и за два тура не смог забить ни единого мяча. Клуб из Воронежа закономерно идет на последнем месте без набранных баллов и предстоящий матч становится чуть ли не последним шансом зацепиться за борьбу в этой группе. В чемпионате России коллектив набрал восемь очков и занимает 14 место в турнирной таблице.

18 сентября «Факел» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в чемпионате, а 15 числа крупно уступил на выезде «Спартаку» в кубке (0:3).

«Крылья Советов»

Самарский клуб также не радует болельщиков в последнее время своими результатами, однако в кубке Росси у него есть три набранных балла. «Крылья Советов» идут в РПЛ только на 11 месте и смогли набрать 10 очков, что не позволяет команде чувствовать себя в безопасности. В матче кубка России с аутсайдером, гости могут в случае победы поверить в собственные силы, что отразится и на дальнейших поединках.

17 сентября «Крылья Советов» проиграли на выезде «Ростову» (1:2) в чемпионате, а 14 числа выиграли в кубке у «Зенита» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 3.15

Ничья – 3.6

Победит «Крылья Советов» – 2.2

Статистика

«Факел» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Крылья Советов» выиграли три из пяти последних матчей у «Факела»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч не будет результативным, а команды в основное время не смогут выявить победителя.