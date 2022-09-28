«Интер» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Рома», который состоится 01 октября 2022 года

«Интер»

Вице-чемпион Италии находится не в лучшей форме, о чем говорят его последние пять матчей в Серии А, где чередуются победы и поражения. «Интер» занимает низкое для себя седьмое место с 12 очками и в предстоящем матче очень нуждается в победе над серьезным соперником. Игра обещает быть напряженной, но интересной с непредсказуемым исходом для всех поклонников футбола.

18 сентября «Интер» проиграл на выезде «Удинезе» (1:3), а 13 числа коллектив обыграл на выезде «Викторию Пльзень» (2:0) в Лиге Чемпионов.

«Рома»

Подопечные Жозе Моуриньо также не отличаются стабильностью и вынуждены бороться за каждое очко, чтобы не выпадать из борьбы. Перед стартом очередного тура «Рома» идет на шестом месте с 13 очками и постарается не уступить в Милане, что позволит не пропустить «черно-синих» вперед. Предстоящую встречу можно смело называть одной из самых интересных в этом туре Серии А.

18 сентября «Рома» проиграла на своем поле «Аталанте» (0:1), а 15 числа в Лиге Европы уверенно переиграла ХИК (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2

Ничья – 3.7

Победит «Рома» – 3.6

Статистика

«Интер» выиграл четыре последних матча у «Ромы» за последнее время

«Рома» выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. На своем стадионе миланский клуб в Серии А имеет хорошие показатели, и мы прогнозируем, что в этот раз он также добьется успеха с разницей в 1-2 мяча.