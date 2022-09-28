«Интер» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Рома», который состоится 01 октября 2022 года
«Интер»
Вице-чемпион Италии находится не в лучшей форме, о чем говорят его последние пять матчей в Серии А, где чередуются победы и поражения. «Интер» занимает низкое для себя седьмое место с 12 очками и в предстоящем матче очень нуждается в победе над серьезным соперником. Игра обещает быть напряженной, но интересной с непредсказуемым исходом для всех поклонников футбола.
18 сентября «Интер» проиграл на выезде «Удинезе» (1:3), а 13 числа коллектив обыграл на выезде «Викторию Пльзень» (2:0) в Лиге Чемпионов.
«Рома»
Подопечные Жозе Моуриньо также не отличаются стабильностью и вынуждены бороться за каждое очко, чтобы не выпадать из борьбы. Перед стартом очередного тура «Рома» идет на шестом месте с 13 очками и постарается не уступить в Милане, что позволит не пропустить «черно-синих» вперед. Предстоящую встречу можно смело называть одной из самых интересных в этом туре Серии А.
18 сентября «Рома» проиграла на своем поле «Аталанте» (0:1), а 15 числа в Лиге Европы уверенно переиграла ХИК (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 2
- Ничья – 3.7
- Победит «Рома» – 3.6
Статистика
- «Интер» выиграл четыре последних матча у «Ромы» за последнее время
- «Рома» выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. На своем стадионе миланский клуб в Серии А имеет хорошие показатели, и мы прогнозируем, что в этот раз он также добьется успеха с разницей в 1-2 мяча.