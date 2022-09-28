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«Интер» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:23
«Интер» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Рома», который состоится 01 октября 2022 года

«Интер»

Вице-чемпион Италии находится не в лучшей форме, о чем говорят его последние пять матчей в Серии А, где чередуются победы и поражения. «Интер» занимает низкое для себя седьмое место с 12 очками и в предстоящем матче очень нуждается в победе над серьезным соперником. Игра обещает быть напряженной, но интересной с непредсказуемым исходом для всех поклонников футбола.

18 сентября «Интер» проиграл на выезде «Удинезе» (1:3), а 13 числа коллектив обыграл на выезде «Викторию Пльзень» (2:0) в Лиге Чемпионов.

«Рома»

Подопечные Жозе Моуриньо также не отличаются стабильностью и вынуждены бороться за каждое очко, чтобы не выпадать из борьбы. Перед стартом очередного тура «Рома» идет на шестом месте с 13 очками и постарается не уступить в Милане, что позволит не пропустить «черно-синих» вперед. Предстоящую встречу можно смело называть одной из самых интересных в этом туре Серии А.

18 сентября «Рома» проиграла на своем поле «Аталанте» (0:1), а 15 числа в Лиге Европы уверенно переиграла ХИК (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 2
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Рома» – 3.6

Статистика

  • «Интер» выиграл четыре последних матча у «Ромы» за последнее время
  • «Рома» выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. На своем стадионе миланский клуб в Серии А имеет хорошие показатели, и мы прогнозируем, что в этот раз он также добьется успеха с разницей в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:59
Игра на три результата
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