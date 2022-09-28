«Сампдория» – «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Монца», который состоится 02 октября 2022 года

«Сампдория»

Команда на данный момент является худшей в Серии А и с двумя набранными баллами занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Чтобы исправить ситуацию, руководство и тренерскому штабу «Сампдории» следует пересмотреть свое отношение к игровому процессу и подготовку к нему. В поединке с «Монцой» на своем стадионе, болельщики ждут от своей команды исключительно победы.

17 сентября «Сампдория» проиграла на выезде «Специи» (1:2), а 10 числа с тем же счетом уступила и «Милану» (1:2).

«Монца»

От «Монцы» долго ждали побед и в прошлом туре коллектив наконец ее одержал над очень серьезным соперником. Это должно придать команде уверенности в себе, что поможет в следующих встречах, где нужно набирать очки, чтобы покинуть опасную зону. Матч аутсайдеров обещает быть очень интересным, ведь каждый клуб очень ответственно к нему готовится.

18 сентября «Монца» обыграла «Ювентус» (1:0) на своем поле, а 11 сентября разошлась миром с «Лечче» на выезде (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 2.25

Ничья – 3.4

Победит «Монца» – 3.15

Статистика

«Монца» выиграла только два выездных матча в основное время из десяти последних

«Сампдория» не может выиграть уже семь поединков в Серии А

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сампдория» выиграла три последних поединка у «Монцы»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Гости набирали очки в последних матчах и находятся в боевом настроении, чего не скажешь о «Сампдории». Прогнозируем минимальную победу «Монцы».