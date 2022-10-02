«Ливерпуль», два «Манчестера» и «Реал». Претенденты на Беллингема

1664716478

вчера, 16:14

Наблюдаем начало новой трансферной саги.

Трансферные саги – неотъемлемая часть современного футбола. Многие из них завершились с летним трансферным окном, однако без информационной подпитки слухами околофутбольное пространство не живет. И находятся новые имена, новые связи, появляются новые саги. Сейчас мы наблюдаем за зарождением очередной – она связана с именем Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

19-летний англичанин считается одним из самых талантливых игроков своего поколения в мире. Он оставил заметный след в Бундеслиге с тех пор, как перешел в «Боруссию» в 2020 году из «Бирмингема» за 30 миллионов евро. Сейчас дортмундцы оценивают его в 120 миллионов евро, но у их торга нет потолка в отличие от того, что было с Эрлингом Холандом. Поскольку сумма отступных в соглашении с Беллингемом не прописана. И все же топ-клубы уже сейчас пытаются прощупать почву, чтобы побороться за талантливого англичанина. Давайте посмотрим на претендентов разного уровня развития интереса и возможностей.

«Ливерпуль»

Британская пресса связывает Беллингема с интересом «Ливерпуля» довольно давно. Клубу нужен полузащитник с такими техническими и физическими данными. Юрген Клопп готовит команду к следующему этапу развития, и нынешние проблемы как раз показывают, что «Ливерпулю» пора перестраиваться, а для этого нужно обновление. Этот процесс должен пройти в течение следующих трансферных окон. И Беллингем идеально вписывается в процедуру.

«Ливерпуль» столкнулся с травмами и нестабильностью в средней линии. Проблемы со здоровьем помешали Кейта и Окслейд-Чемберлену заиграть, склонен к травмам и Алькантара, а Кертис Джонс и Харви Эллиотт еще не убедили в том, что готовы закрепиться в средней линии и определять ее игру на постоянной основе. Милнеру уже 36 лет, а Хендерсону – 32. Нет уверенности в том, что они смогут продолжать справляться с интенсивностью и динамикой игры. Надежной фигурой выглядит тут только Фабиньо – от него можно оттолкнуться.

Универсальность и атлетизм Беллингема идеально подошли бы Клоппу. Но тут вопрос в том, насколько сам Джуд захочет присоединяться к команде, которая вроде бы амбициозна, уже обладает именем в новое время, но все же находится в стадии перестроения. Не всегда такие перестройки приводят к возвращению команды на пик.

«Манчестер Сити»

Полузащита «Манчестер Сити» может показаться четкой и хорошо отлаженной машиной. Но все же есть ряд причин, по которым об интересе «горожан» к Беллингему тоже сообщается. В то время как Родри и Филлипс могут уверенно справляться с ролью в опорной зоне, Гвардиоле все еще не помешает универсал в атакующей части полузащиты. Свободный и креативный, такой как Беллингем.

Гвардиола любит исполнителей, которые могут играть сразу несколько ролей. У Беллингема при его возрасте уже есть опыт и на фланге, и в центре под нападением. В систему «Сити» он мог бы встроиться. Кроме того, контракт с Гюндоганом у «Манчестера» истекает в следующем году. Нет определенности с будущим Бернарду Силвы, которым интересуются ПСЖ и «Барселона».

У самого Беллингема налажены хорошие отношения с Филом Фоденом через сборную Англии. Кроме того, он видел прекрасную адаптацию на «Этихаде» у Холанда, бывшего партнера по «Боруссии». Так что с переходом в «Сити» Джуд не должен ощущать себя дискомфортно.

«Манчестер Юнайтед»

Если с «Сити» еще нужно подумать, для чего требуется усиление, то про «Юнайтед» долго рассуждать не нужно – в последние годы МЮ постоянно находится в режиме обновления и поиска. Разумеется, игрок уровня и способностей Беллингема Эрику тен Хагу очень пригодился бы. Возможно, как раз такого полузащитника, способного быть решающим связующим звеном между оборонительным и наступательным блоком, и не хватает «Юнайтед».

Он бы мог добавить остроты и пронизывающей способности креативной линии команды. Этого зачастую не хватает МЮ . В команде хватает полузащитников, которые пока себя не оправдали. Например, Фред и ван де Бек, так что попытка подписать Беллингема может быть обоснованной. Вот только захочет ли он сам этого?

«Реал»

Мадридцы в последнее время показали, что готовы тратить приличные деньги на охоту за ведущими молодыми талантами мира. Стоило в таких рейтингах засветиться Камавинге, как он перешел в «Реал» за 31 миллион евро. Позднее ровно то же самое случилось с Тчуамени – за 80 миллионов евро. Очевидно желание «Реала» провести омоложение и перестройку без потери темпа и качества, а для этого нужны самые талантливые.

Продолжая этот тренд, мадридцы вполне логично нацеливаются и на Беллингема. Он вполне может быть в пределах их финансовых возможностей, раз уж «Реал» остыл к приобретению Килиана Мбаппе из ПСЖ . Теоретически Беллингем может заменить и Крооса, и Модрича, которым 32 и 37 лет соответственно.

Собственно, поиск замены для них и является приоритетной задачей «Реала» на рынке – от удачной замены зависит как раз то, насколько безболезненно пройдет смена поколений. С их уходом 24-летний Вальверде может стать самым опытным полузащитником с регулярным опытом игры. Понятно, что нехватку мудрости Модрича и Крооса придется компенсировать чьим-то бешеным талантом.

«Челси»

Слухи об интересе «Челси» в последнее время особенно активизировались. Новое руководство клуба показало, что денег и амбиций у него хватает, чтобы бороться за Беллингема. Но многое зависит от того, как будет расти другой талантливый полузащитник Чуквуемека, которого лондонцы подписали. Они по стилю и амплуа с Беллингемом схожи: от характеристик пасов до особенностей дриблинга.

Правда, Чуквуемека пока менее громко о себе заявил и котируется поменьше, но «Челси» с его приобретением сделал вклад в будущее. Если же нетерпеливость взыграет, то «синие» могут схватиться и за Беллингема. Команде не хватает проникающей способности между линиями и креатива. Впрочем, «Челси» может быть непросто убедить Беллингема в переходе с учетом имеющихся у него других вариантов.

«Боруссия» Дортмунд

И, конечно, не стоит исключать, что Беллингем захочет еще остаться в Дортмунде, где он чувствует себя максимально комфортно, уже провел сотню матчей, забил 13 мячей, сделал 18 голевых передач и не достиг потолка своего роста. Контракт с «Боруссией» действует до 2025 года, так что можно особо не спешить. И пока цену диктует именно клуб, который захочет продлить контракт. А Беллингем наверняка захочет в обновленный контракт добавить пункт об отступных. Могут сойтись на 150 миллионах евро. Но Беллингему всего лишь 19 лет, и у него будет время подумать о будущем.