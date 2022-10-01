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«Ньюкасл» хочет подписать двух футболистов «Лестера»

вчера, 11:57

«Ньюкасл» хочет подписать двух футболистов «Лестера».

Речь идет о полузащитниках Джеймсе Мэддисоне и Юри Тилемансе. Сделка по переходу последнего может состояться уже зимой, поскольку контракт игрока с «лисами» истекает менее чем через год, стоимость футболиста будет снижена. Мэддисона «сороки» пытались приобрести летом, но клубы не сошлись в вопросе цены перехода.

У Тилеманса в этом сезоне АПЛ 1 гол и 1 голевая передача в 7 матчах, у Мэддисона 3 гола и 1 результативная передача в 6 играх.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:41
Что с трансферной кампанией Лестера? Так и вылететь недолго
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:16
Очень умную трансферную политику ведут "сороки"! Оба эти игрока отлично впишутся в любой из клубов АПЛ! Связка Тилеманс/Гимараиш звучит весьма сильно, оба могут отдать шикарный пас из глубины поля, оба могут отлично отработать в обороне!
Мэддисон тоже очень хороший игрок. Как по мне он ничем не уступает тем игрокам, которых вызывают в сборную Англии, а вот это почему то Саутгейт игнорирует....
Вообще связка Варди/Мэддисон уже не один сезон тянут Лестер на своих плечах!
А вообще, я бы очень хотел, что бы оба эти игрока перешли в Арсенал, но скорее всего этого не случится. Еще до подписания Эдегора, Арсенал рассматривал вариант с Мэддисоном, но тогда лисы заломили высокий ценник на игрока. Надеюсь хотя бы Тилеманса Арсенал не упустит!
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:09
Он все может
Гость
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