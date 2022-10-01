«Ньюкасл» хочет подписать двух футболистов «Лестера».
Речь идет о полузащитниках Джеймсе Мэддисоне и Юри Тилемансе. Сделка по переходу последнего может состояться уже зимой, поскольку контракт игрока с «лисами» истекает менее чем через год, стоимость футболиста будет снижена. Мэддисона «сороки» пытались приобрести летом, но клубы не сошлись в вопросе цены перехода.
У Тилеманса в этом сезоне АПЛ 1 гол и 1 голевая передача в 7 матчах, у Мэддисона 3 гола и 1 результативная передача в 6 играх.
Мэддисон тоже очень хороший игрок. Как по мне он ничем не уступает тем игрокам, которых вызывают в сборную Англии, а вот это почему то Саутгейт игнорирует....
Вообще связка Варди/Мэддисон уже не один сезон тянут Лестер на своих плечах!
А вообще, я бы очень хотел, что бы оба эти игрока перешли в Арсенал, но скорее всего этого не случится. Еще до подписания Эдегора, Арсенал рассматривал вариант с Мэддисоном, но тогда лисы заломили высокий ценник на игрока. Надеюсь хотя бы Тилеманса Арсенал не упустит!
Мэддисон тоже очень хороший игрок. Как по мне он ничем не уступает тем игрокам, которых вызывают в сборную Англии, а вот это почему то Саутгейт игнорирует....
Вообще связка Варди/Мэддисон уже не один сезон тянут Лестер на своих плечах!
А вообще, я бы очень хотел, что бы оба эти игрока перешли в Арсенал, но скорее всего этого не случится. Еще до подписания Эдегора, Арсенал рассматривал вариант с Мэддисоном, но тогда лисы заломили высокий ценник на игрока. Надеюсь хотя бы Тилеманса Арсенал не упустит!