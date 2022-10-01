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вчера, 11:57

«Ньюкасл» хочет подписать двух футболистов «Лестера».

Речь идет о полузащитниках и . Сделка по переходу последнего может состояться уже зимой, поскольку контракт игрока с «лисами» истекает менее чем через год, стоимость футболиста будет снижена. Мэддисона «сороки» пытались приобрести летом, но клубы не сошлись в вопросе цены перехода.