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«Ювентус», «Милан» и «Атлетико» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:28

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

Сообщается, что на футболиста претендуют «Ювентус», «Милан» и «Атлетико». Игрок уже выступал за «россонери», у него там остались друзья. Этот фактор может сыграть свою роль в потенциальном переходе. Но миланцы надеются, что Сержиньо Дест, арендованный у «Барселоны», сможет показывать игру высокого уровня, это позволило бы «Милану» не тратиться на защитника МЮ.

Срок соглашение Далота с «дьяволами» истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
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