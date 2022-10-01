«Ювентус», «Милан» и «Атлетико» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:28

Защитник «Манчестер Юнайтед» заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

Сообщается, что на футболиста претендуют «Ювентус», «Милан» и «Атлетико». Игрок уже выступал за «россонери», у него там остались друзья. Этот фактор может сыграть свою роль в потенциальном переходе. Но миланцы надеются, что Сержиньо Дест, арендованный у «Барселоны», сможет показывать игру высокого уровня, это позволило бы «Милану» не тратиться на защитника МЮ .

Срок соглашение Далота с «дьяволами» истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.