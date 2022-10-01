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Шесть топ-клубов претендуют на подписание Асенсио

сегодня, 00:02

Полузащитник Марко Асенсио, скорее всего, покинет «Реал» на правах свободного агента следующим летом.

В подписании испанца заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».

В нынешнем сезоне Асенсио провёл 4 матча за «Реал» (47 минут на поле), записав на свой счёт 1 гол.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:45
Блин. Один финал лиги чемпионов и у ПСЖ есть. Но называть Тоттенхэм топ клубом..ну такое..
Милан только недавно начал вставать на ноги, как и Арсенал. Тут чисто вывеска и ностальгия.
Барса и Юве еще нормально воспринимаются.
А так из топов конкретно сейчас только Ливер.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:15
Где будут лучше условия,там и окажется.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:48
К концу сезона многие передумают.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:46
Реалу похоже он не нужен.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:38
Это просто слухи
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:07
Я думаю Арсеналу он подошёл бы
ОПС
ОПС
сегодня в 05:34
Интересно, что оп выберет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:19
А выбор велик .
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