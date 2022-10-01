Шесть топ-клубов претендуют на подписание Асенсио

Полузащитник Марко Асенсио, скорее всего, покинет «Реал» на правах свободного агента следующим летом.
В подписании испанца заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».
В нынешнем сезоне Асенсио провёл 4 матча за «Реал» (47 минут на поле), записав на свой счёт 1 гол.
Милан только недавно начал вставать на ноги, как и Арсенал. Тут чисто вывеска и ностальгия.
Барса и Юве еще нормально воспринимаются.
А так из топов конкретно сейчас только Ливер.
Милан только недавно начал вставать на ноги, как и Арсенал. Тут чисто вывеска и ностальгия.
Барса и Юве еще нормально воспринимаются.
А так из топов конкретно сейчас только Ливер.