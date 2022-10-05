«Бенфика» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» – ПСЖ , который состоится 05 октября 2022 года

«Бенфика»

Португальцы сейчас на ходу и имеют большое преимущество над «Ювентусом» в группе, ведь именно туринский клуб рассматривался главным соперником в борьбе за выход. В активе «Бенфики» шесть очков, как и у нынешнего соперника ПСЖ , что делает матч между ними битвой лидеров своего квартета. Любой результат кроме поражения для хозяев станет удовлетворительным, ведь навязать борьбу за первое место Мбаппе и компании будет очень непросто.

1 октября «Бенфика» сыграла вничью с «Витория Гимарайнш» (0:0), а 18 сентября на своем поле разгромила «Маритиму» (5:0).

ПСЖ

Парижане добились двух побед в группе Лиги Чемпионов, хотя откровенно легкими эти матчи назвать никак нельзя. Тем не менее, ПСЖ является лидером квартета, а также занимает первое место в Лиге 1, опережая ближайшего соперника на два очка. Коллектив определенно будет играть на победу, но даже ничейный счет в выездной встрече не станет для него провалом.

01 октября ПСЖ минимально обыграл на своем поле «Ниццу» (2:1), а 18 сентября оказался сильнее на выезде «Лиона» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 4.3

Ничья – 4.3

Победит ПСЖ – 1.7

Статистика

«Бенфика» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

ПСЖ не проигрывает уже 25 матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже 25 матчей подряд во всех турнирах Восемь из девяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Бенфика» выиграла три из четырех последних домашних матчей с ПСЖ

Прогноз