«Манчестер Сити» – «Копенгаген» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Копенгаген», который состоится 05 октября 2022 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» уже на этом этапе сезона стали мощным двигателем, который сметает соперников, практически их не замечая. Команда лидирует с шестью очками в своей группе и постарается в ближайших двух поединках с аутсайдером завершить дело досрочно и выйти в плей-офф с первого места. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» идет на втором месте, отставая от «Арсенала» всего на одно очко.

2 октября «Манчестер Сити» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» (6:3), а 17 сентября уверенно обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (3:0).

«Копенгаген»

Коллектив из Дании смог воспользоваться не лучшей формой «Севильи» и выстоять на своем поле в прошлом туре. Тем не менее, один набранный балл мало что дает команде и предстоящие спаренные матчи с чемпионом Англии обещают быть очень сложными, где добыть очки представляется малореальным. Тем не менее, команда постарается продемонстрировать свои лучшие качества и удивить соперника.

02 октября «Копенгаген» обыграл на своем поле «Орхус» (1:0), а 18 сентября уступил на выезде «Мидтьюлланду» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.06

Ничья – 14

Победит «Копенгаген» – 33

Статистика

«Манчестер Сити» не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних встреч «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних матча между клубами закончились исходом «обе забьют»

В восьми из десяти домашних матчах «горожан», команда забивала больше двух голов за игру

Прогноз

Сделать ставку на индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. У клуба из Дании не лучшая оборона в последнее время, поэтому у хозяев будет много моментов, а реализовывать подопечные Гвардиолы их умеют хорошо.