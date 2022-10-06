Уругвайские арбитры и их коллеги на чемпионате мира 1930 года: рекорды, статистика, фото, ошибка ФИФА и белые пятна

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вчера, 20:57

На ЧМ -30 по футболу, проводившемся в Уругвае (официально Восточная Республика Уругвай), а точнее в его столице Монтевидео, было задействовано 15 арбитров из 8 стран.

Команды этих 8 стран участвовали в турнире. Это Уругвай, Аргентина, Бразилия, Чили, и Боливия с южноамериканского континента. От Европы имели своих арбитров Франция, Бельгия и Румыния. Северную Америку представлял мексиканский арбитр.

Парагвай, Перу, Югославия и США никого в судейский корпус не делегировали.

От хозяев турнира, уругвайцев, для судейства матчей было выдвинуто сразу 4 арбитра. Вернее, их было 6, но в поле по итогам турнира судили 4 из них, двое были задействованы только в качестве лайнсменов. Можно сказать — рекорд.

Это единственный чемпионат мира из всех до сего дня проведённых, когда от одной страны в судейском корпусе было зафиксировано более 3 главных судей (далее будем использовать для них термин рефери). На некоторых последующих турнирах среди рефери наблюдалось максимум по 3 человека от страны (в основном — от страны-хозяйки турнира).

До сего дня не по всем из 15 арбитров первого чемпионата мира можно найти биографические данные, а тем более нормальные фотографии.

Некоторое время назад я давал информацию о бразильском арбитре Жилберто де Алмейда Рего. Всё-таки удалось распространить в сети его фото. В Википедии на трёх языках мною исправлены статьи о нём и о его младшем брате Дока, также участнике ЧМ -30 (см. статью).

Надо сказать, что с размещением фотографий в Википедии одна нервотрёпка. Даже для фото из старых газет нужно найти подходящий тип лицензии и прочую казуистику, иначе удалят. Но дело сделано, бразильского рефери теперь можно видеть на фото в статьях Википедии на русском, английском и португальском языках. Может быть, и это временно, чересчур там жёсткие правила, могут и удалить по какой-нибудь причине.

А теперь об уругвайских арбитрах на ЧМ -30.

Вот их имена в алфавитном порядке:

Гуальберто Алонсо (Gualberto Alonso)

Мартин Афестегай (Martin Aphesteguy)

Рикардо Вальярино (Ricardo Vallarino)

Доминго Ломбарди (Domingo Lombardi)

Франсиско Матеуччи (Francisco Mateucci)

Анибаль Техада (Anibal Tejada).

Г. Алонсо был президентом ассоциации уругвайских арбитров на тот момент, его лицо запечатлено на нескольких фото с заседаний как уругвайской ассоциации, так и всех арбитров перед ЧМ -30. На турнире он провёл 2 матча в качестве лайнсмена, есть его фото с обоих матчей. Мы к этим фото ещё обратимся.

Мартин Афестегай — это бывший футболист, сыграл более двух десятков матчей за национальную команду. Причём в 2-3 матчах за сборную он играл со своим родным братом Мигелем в 1911-12 годах. 29 ноября 1911 г. в игре за Copa Premio de Honor Uruguayo против Аргентины впервые в истории сборной Уругвая в защите сыграли два родных брата — это и были братья Афестегай.

Они оба играли за клуб из Монтевидео Wanderers, были легендарными личностями в команде. А в сборной они выступали вместе с такими звёздами как вратарь Сапорити, полевые игроки Пачеко (он же тренер сборной), Пьендибене, Романо. Мартин сыграл за Уругвай 21 матч с 1906 по 1915 гг., Мигель всего 5 игр. Голов братья не забивали, были защитниками. Несколько матчей одними источниками признаются как игра за сборную, другие же не принимают их в расчёт. Отсюда и примерное количество матчей двух братьев вместе. Мартин Афестегай и Хосе Бенинкаса несколько лет считались лучшей парой защитников сборной Уругвая.

С 1916 Мартин уже судил футбольные матчи. На ЧМ -30 этот 41-летний судья привлекался только в качестве лайнсмена в 2 матчах. 16 июля он и бельгиец Джон Лангенус ассистировали на бровке Анри Кристофу (Бельгия) в матче Чили — Мексика. А на следующий день Афестегай в паре уже со своим соотечественником А. Техада работали с аргентинским рефери Хосе Масиасом в матче США — Парагвай.

К сожалению, фото Мартина Афестегай с матчей на ЧМ -30 не сохранилось. Но он будет на общем фото на совещании всех арбитров. Плюс фото 1933 г. с принципиального матча чемпионата Уругвая. А сейчас фото его и его брата времен их игроцкой молодости:

Далее в списке уругвайских арбитров на ЧМ -30 идут те, кто провёл хотя бы 1 матч в качестве рефери на турнире. Лайнсменами эти оставшиеся в списке четверо человек также все были хотя бы по разу в матчах чемпионата мира 1930 года.

Рикардо Вальярино также был футболистом, играл за Насьональ. В 1913-14 годах провёл 7 матчей за Уругвай, забил 3 гола. То также были матчи разного ранга, какие-то считаются официальными. В 2-3 матчах за сборную Вальярино играл вместе с Мартином Афестегай.

Но не этим знаменит Рикардо Вальярино. Уругвайский арбитр Вальярино стал первым в истории, кто зафиксировал «гол олимпико» 2 октября 1924 г. в ворота именно сборной Уругвая. Аргентинец Сесарио Онсари забил гол напрямую с углового удара. Правило, разрешающее такие голы, только-только вступило в силу, не все его знали. Вальярино уже знал и применил на практике. Правда, самим уругвайским футболистам в том матче такой «знаток» не пришёлся по душе, на 86 мин присчёте 1:2 уругвайцы ушли с поля, считая, что судья обокрал их. Всё это странно: гол Онсари был забит на 15 мин, на 30 мин Уругвай сравнял. Камни летели и в арбитра с трибун в Буэнос-Айресе после не назначенного пенальти, тяжёлый матч.

Вот таким был Вальярино в 1924 году, даже сам момент знаменитого гола запечатлён:

Ещё одна странность, кочующая от источника к источнику: почему-то в рассказах о первом голе с углового удара в 1924 году фамилию арбитра изменяют до Вильярино. Но он как был Вальярино, так им и остаётся.

На ЧМ -30 Вальярино в качестве рефери провёл 1 игру Парагвай — Бельгия 20 июля. Но ещё 14 июля Вальярино был лайнсменом в матче Югославия — Бразилия. Вторым лайнсменом в том матче был француз Жорж Бальве, а со свистком был другой уругваец — Анибаль Техада.

На фото перед этим матчем с арбитрами также два капитана — бразилец Прегиньо и югослав Милутин Ивкович, а Вальярино в светлых брюках:

Теперь сделаем паузу. Темой арбитров на ЧМ -30 я заинтересовался не сразу. После изысканий о бразильских братьях Алмейда Рего, я погрузился в тему румынской делегации на первом мундиале. А ведь у них был человек, который волею судеб оказался на турнире в роли арбитра, точнее лайнсмена. Но он был тренером сборной Румынии.

Речь о Константине Радулеску, легендарном человеке в румынском футболе первой половины XX века. Это уточнение не лишне, так как во второй половине был ещё один Константин Радулеску, футболист, тренер, врач, его именем назван стадион. Так вот в Википедиях перемешано всякого о первом, с фактами от второго Радулеску.

Константин Радулеску, который был на ЧМ -30, в народе прозывался Костел, с ударением на «о». Он сам играл в футбол, был вратарём. Получил травму руки на Первой мировой войне. Стал футбольным арбитром и одновременно тренером. Так он и совмещал эти ипостаси.

В сборной Румынии он был то тренером, то администратором, то специалистом по физподготовке, то ещё как-то называли его должности. Невероятно, но факт — Костел Радулеску единственный тренер, участвовавший на всех трёх первых чемпионатах мира. На каждом из них он был на футбольном поле вместе с командой в момент фотографирования. Так что и доказывать сей факт нет необходимости.

Есть сведения, что он был участником Зимней Олимпиады 1936 г. в команде четвёрке бобслеистов. Это был сумасшедший спорт в то время, крайне травмоопасный. Посмотрите видео для наглядности: https://www.britishpathe.com/video/VLVAAGSNXYPFG9N48ZZHRJ9M44UQ5-SPORTS

Мне не верится, что 40-летний мужчина мог на такое подписаться. Но я сам читал в румынской газете фамилию Радулеску среди членов экипажа. Но газета не спортивная, имён спортсменов не было. К спортивной газете у меня нет доступа. Румынские коллеги ничем тоже не помогли. До сих пор не известна точная дата смерти Костела. Есть в той же румынской газете сообщение о его похоронах 17 июля 1981 г. Опять же, румыны не прислали никаких уточнений из другой, недоступной мне газеты.

Но арбитром на ЧМ -30 Радулеску стал не вдруг, не накануне матча.

10 июля 1930 вице-президент ФИФА Морис Фишер совместно с членами организационного комитета турнира провёл совещание со всеми арбитрами, которые прибыли в Монтевидео. Тема совещания — единая трактовка правил игры. Кстати, Г.Алонсо в интервью, опубликованном в журнале Mundo Uruguay 10 июля 1930 г., рассказал, что все арбитры встречались всю неделю, ежедневно с 19-00 до 20-00.

Даже весьма авторитетные источники утверждают, что на совещании с Фишером присутствовали все 15 арбитров.

Сначала мне попалось такое фото с того совещания:

Это фото из книги об участии сборной Чили на ЧМ -30. Часть фото (слева) оказалась на другой странице, и там было ещё 2 человека.

Европейских арбитров можно узнать сразу: бельгиец Джон Лангенус самый высокий, во втором ряду по центру. Его соотечественник Анри Кристоф сидит справа от Мориса Фишера. Француз Жорж Бальве стоит позади А.Кристофа, положив ему руку на плечо.

Как уже говорилось выше — Гуальберто Алонсо (по-русски его пишут и как Гульберто, а во многих источниках просто Альберто (Alberto)) был президентом ассоциации арбитров Уругвая — он рядом с М.Фишером слева.

А вот рядом с Г.Алонсо сидит как раз человек небольшого росточка, лысоватый — это и есть Костел Радулеску, ещё один европеец. Кто сидит рядом с румыном — не знаю, тут не все были арбитры. Справа от А.Кристофа сидит ещё один тренер, ставший арбитром на турнире — это боливиец Улисес Сауседо.

В верхнем ряду слева стоят бразилец Жилберто де Амейда Рего и мексиканец Гаспар Вальехо. Остальные были уругвайцы и один аргентинец Хосе Масиас, в лицо я их тогда не знал.

Самым узнаваемым из них был Анибаль Техада. Очень был известный арбитр. Его весьма уважали в Бразилии — он целых 5 раз судил самые принципиальные матчи сезона между сборными Кариоки и Паулиста. Год по контракту работал в чемпионате Аргентины. Сам, кажется, был неплохим спортсменом в молодости. По крайней мере, в заметке от 1913 г. говорится об Анибале Техада как о гребце академическим стилем в клубе «Насьональ», в 1916 г. с таким именем и фамилией человек играл в волейбол в том же клубе, ставшим чемпионом.

А в зрелые годы он был неплохим футбольным тренером, руководил сборной Уругвая в 4 матчах, 2 из которых она выиграла, 1 свела к ничьей. Под его руководством Уругвай выиграл Кубок Рио Бранко в двухматчевом противостоянии с Бразилией 5 и 10 января 1946 года. 16 января руководимая им сборная Уругвая выиграла матч на Копа Америки против Чили, а затем через неделю проиграла Бразилии. И тренера сняли, в ходе турнира. Техада был тренером клуба «Насьональ». Последнее упоминание в уругвайской прессе (из немногого, что доступно сегодня с компьютера) было в ноябре 1948 — его по окончанию сезона вновь назначили тренером «Насьоналя» после увольнения тренера-шотландца. Но Tехада был тренером только до начала следующего сезона. Почему так подробно и с датами? — а вы откройте любой источник в интернете, и увидите, что Анибаль Техада якобы умер 1 августа 1945 года. Есть ещё одна дата — 5 марта 1963, но никаких подтверждающих документов на этот счёт нет. Уругвайские спецы также молчат, ибо не знают.

Вернёмся к общему фото — Анибаль Техада стоит слева от Джона Лангенуса.

Выше всех на этом фото оказался Рикардо Вальярино, с платочком в нагрудном кармане. А вот Мартин Афестегай расположился на другом фланге, но также с белым платочком, выглядывающим из нагрудного кармана его пиджака.

Найти на этом фото аргентинского арбитра Хосе Бартоломе Масиаса было легко. Есть его фото и с ЧМ -30, и в другое время. Масиас стоит позади Г.Алонсо. Кстати, аргентинцу только что 4 июля 1930 г. исполнилось 28 лет. Он играл в футбол за Банфилд, аргентинский клуб, тренировал команду Атланта. Считается одним из лучших аргентинских арбитров.

Но оставались ещё 2 уругвайца и чилийский рефери Альберто Варнкен (Alberto Warnken). Но я знал из чилийской газеты, что 10 (и даже 11) июля 1930 г. А.Варнкен никак не мог быть в Монтевидео, он прибыл только 12 числа. Посему арбитров на совещании с Фишером было лишь 14, 12 из которых на этом фото уже идентифицированы.

И как назло никак и нигде не было фотографий ни Доминго Ломбарди, ни Франсиско Матеуччи.

Затем появилось фото этого же совещания, но уже с добавлениями как слева, так и справа.

Фото Доминго Ломбарди на ЧМ -30 сохранилось только одно. Этот 32-летний арбитр зафиксировал самый первый гол в истории чемпионатов мира, который забил француз Люсьен Лоран в ворота сборной Мексики. Но фото перед матчем с лайнсменами (А.Кристоф и Ж. де Алмейда Рего) и капитанами Алексом Вильяпланом и Рафаэлем Гарсой Гутьерресом:

По этому фото трудно узнать Д. Ломбарди на общем фото всех арбитров, очень нечётко, да и причёски не видно.

Затем в уругвайском журнале Mundo Uruguay нашлись фото и статья об этом арбитре. Но дело в том, что фотографии были сделаны в 1950 и в 1961 годах.

Вот Доминго Ломбарди вместе с некоторыми чемпионами мира 1930 г. на стадионе Маракана на ЧМ -50 радуются победе своей сборной:

Вполне узнаваем Эктор Кастро в тёмном пиджаке, справа от него тоже в тёмном пиджаке, с высоким лбом и есть Доминго Ломбарди. Кстати, чуть выше и Рикардо Вальярино.

Или вот фото Д. Ломбарди с женой в 1961 году:

Я не смог никого узнать на фото 1930 года по этим (и другим подобным) фото. Увы.

Самым загадочным оказался Франсиско Матеуччи. Его фото практически нет. Нет, есть одно, перед матчем Югославия — Боливия на ЧМ -30:

Также нечёткое фото рефери, но зато видно причёску. Но и это однозначно не указывало на этого человека на общем фото.

Матеуччи известен как самый молодой арбитр в истории чемпионатов мира. В день указанного матча 17 июля 1930 г. ему было 27 лет 62 дня. Ещё один рекорд уругвайских арбитров. Кстати, есть документы, в которых указывается, что его фамилия пишется с одной буквой «с» — Mateuci. Об этом свидетельствует и его личная подпись в протоколе матча, и в других протоколах, когда он был лайнсменом. Вот его подписи, полная и покороче, без имени:

Матч Югославия — Боливия, имена капитанов Милутина Ивковича и Рафаэля Мендеса. Под автографом Матеуччи расписались лайнсмены Доминго Ломбарди и Альберто Варнкен.

Вот фрагмент протокола матча Бразилия — Боливия, в котором Матеуччи был лайнсменом:

Здесь мы видим настоящий автограф капитана сборной Боливии Рафаэля Мендеса. У Бразилии никто не расписался, даже имя Прегиньо не вписали. Судил матч Жорж Бальве (Франция). Ниже автографы двух лайнсменов — мексиканца Гаспара Вальехо и Франсиско Матеуччи. Отчётливо видно, что сдвоенной буквы «с» нет в его подписи. И уж заодно — голосовой переводчик Google и по-испански, и по-итальянски произносят фамилию Mateucci с ударением на «e». И в любом случае, хоть с одной «с», хоть с двумя — читается как «ч».

Пара лайнсменов Вальехо — Матеуччи оказалась самой молодой в истории чемпионатов мира. Мексиканцу во время турнира было 28 полных лет. Ещё рекорд, теперь совместный.

Отчаявшись вообще найти фото Матеуччи хоть в каком-нибудь году (а прожил он немало, умер в 1995 году), совершенно неожиданно увидел его миграционную карточку 1953 года для посещения Бразилии. Естественно, карточка была с фотографией.

Смотрите сами:

Подпись (краткая) почти не изменилась за 20 с лишним лет. А вот не симметричное лицо (нос чуть смещён влево на фото, в жизни — вправо :)) сразу бросилось в глаза. На общем фото арбитров, учитывая причёску рефери, которая видна на фото перед матчем Югославия — Боливия, Франсиско Матеуччи стоит между мексиканцем Гаспаром Вальехо и аргентинцем Хосе Масиасом. Трое самых молодых арбитров турнира оказались рядом на фото бок о бок.

Полная версия общего фото арбитров ЧМ -30 с именами:

К сожалению, на фото пока нет ни одного человека с именем Доминго Ломбарди. Будем искать!

Просто подборка других фото.

Рефери Мартин Афестегай и капитаны двух уругвайских клубов Эрнесто Маскерони и Хосе Насацци в 1933 году:

Рикардо Вальярино, когда начинал играть сам в футбол:

Судьи перед матчем Аргентина — Мексика, рефери Улисес Сауседо (Боливия), лайнсмены Костел Радулеску и Гуальберто Алонсо:

Можно было бы подпись и такую сделать под этим фото: три арбитра, два тренера, один президент, футболисты и гимнаст.

Между прочим, 34-летний тренер сборной Боливии (в 2 матчах всего) Улисес Сауседо, стоящий в центре с мячом, до марта 1930 г. играл в футбол за клуб Billericay Town FC во втором дивизионе лиги Мид-Эссекс в Англии.

Гуальберто Алонсо с 10 лет занимался спортивной гимнастикой, регулярно поддерживал эластичность своих мышц в том числе и в 1930 году.

Следующее фото с матча Бельгия — США , арбитры и капитаны:

Гуальберто Алонсо, Пьер Брен, Хосе Масиас, Томас Флори, Альберто Варнкен (лицо почти перекрыто).

Г.Алонсо был лайнсменом в двух матчах, на двух последних фото он в одном и том же одеянии. По непонятным причинам, ФИФА и все-все-все источники утверждают, что лайнсменом в матче Бельгия — США наряду с чилийцем А.Варнкеном был Франсиско Матеуччи. Но и фотографии, и газетные отчёты, и сохранившиеся оповещения оргкомитета с назначениями арбитров говорят однозначно — лайнсменом был Г.Алонсо.

Кстати, в том самом интервью, опубликованном 10 июля 1930 г. перед ЧМ -30, дано фото Гуальберто Алонсо в том же самом пиджаке:

Ну, и дадим фото чилийского арбитра Альберто Варнкена, отсутствовавшего на совещании с Морисом Фишером. Между прочим, Варнкен — первый чемпион Южной Америки по метанию диска в 1919 году:

Про мексиканского арбитра Гаспара Вальехо немного было написано ранее . Про европейских рефери из Франции и Бельгии также написано достаточно. Теперь все 15 арбитров первого мундиаля известны в лицо. Симпатичные всё лица!