«Атлетико» — «Райо Вальекано» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Райо Вальекано», который состоится 18 октября 2022 года

«Атлетико»

После неудачного старта в Ла Лиге «матрасники» понемногу приходят в себя и набрали уже 12 очков в пяти последних турах чемпионата. Это позволило «Атлетико» выйти на текущее третье место в турнирной таблице с 19 очками. В домашней встрече против нестабильного «Райо Вальекано» от хозяев ждут исключительно победы и продолжение погони за лидерами Ла Лиги.

15 октября «Атлетико» на выезде обыграл «Атлетик» Бильбао (1:0), а 12 числа разошелся миром с «Брюгге» в Лиге Чемпионов (0:0).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» набрал семь очков в последних пяти турах Ла Лиги и является типичным середняком турнирной таблице. Перед стартом очередного матча коллектив из Мадрида занимает 10 место с 11 пунктами, однако слишком расслабляться не стоит, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. В выездной игре с подопечными Диего Симеоне гостей устроит даже ничейный результат.

14 октября «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0), а восьмого числа команда уступила на выезде «Альмерии» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.5

Ничья – 3.95

Победит «Райо Вальекано» – 7.8

Статистика

«Атлетико» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Райо Вальекано» проиграл четыре последних матча на выезде

«Атлетико» выиграл шесть последних матчей у «Райо Вальекано»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. «Матрасники» очень удачно выступают в последнее время с «Райо Валекано» и вряд ли хозяевам что-то помешает набрать важные три очка.