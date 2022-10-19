«Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 октября 2022, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эльче» — «Реал» Мадрид, который состоится 19 октября 2022 года

«Эльче»

«Эльче» на данный момент является худшей командой Ла Лиги и занимает последнее место в таблице с набранными тремя баллами. Коллектив остается единственным в чемпионате Испании, который еще не побеждал и если не изменить ситуацию в ближайшее время, потом придется очень долго и тяжело спасать свое положение по сохранению прописки. В игре с чемпионом Испании, да и всей Европы у хозяев откровенно минимальные шансы на успех.

15 октября «Эльче» сыграл вничью на выезде с «Валенсией» (2:2), а 10 числа такого же результата добился с «Мальоркой» (1:1).

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб в прошлом туре стал единоличным лидером Ла Лиги, а на днях их нападающий Карим Бензема получил золотой мяч, поэтому весь коллектив пребывает в хорошем расположении духа. «Реал» лидирует с набранными 25 баллами и даже на выезде выглядит большим фаворитом в матче с одним из аутсайдеров Ла Лиги. Тем не менее футболистам стоит исключить недооценку соперника, чтобы не заработать себе проблемы во время поединка.

16 октября «Реал» Мадрид уверенно обыграл «Барселону» в Эль-Классико (3:1), а 11 числа на последних минутах спас матч Лиги Чемпионов с донецким «Шахтером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 9.5

Ничья – 5.7

Победит «Реал» Мадрид – 1.35

Статистика

«Эльче» не может победить на протяжении девяти последних матчей во всех турнирах

Королевский клуб выиграл семь из десяти последних выездных поединков

«Эльче» не выиграл у «Реала» ни одного поединка из десяти последних

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Реала» Мадрид с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Гости имеют зеркально противоположные позиции с хозяевами в турнирной таблице, и мы предполагаем, что у них не будет в этом матче проблем с результатом.