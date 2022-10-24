«Селтик» — «Шахтер» Донецк : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Селтик» — «Шахтер» Донецк, который состоится 25 октября 2022 года

«Селтик»

Шотландский клуб не показал выразительных результатов в первых четырех турах Лиги Чемпионов и смог заработать всего один балл. Сейчас «Селтик» отстает от «Шахтера» на четыре пункта, поэтому домашней победы будет недостаточно, чтобы побороться за третьем место, которое даст путевку в Лигу Европы. Тем не менее, для начала и такой шаг будет положительным, ведь разрыв сократился бы до одного балла.

22 октября «Селтик» обыграл на выезде «Хартс» в результативном поединке в чемпионате (4:3), а 18 числа в кубке страны оказался сильнее «Мотеруеэлл» (4:0).

«Шахтер»

«Шахтер» продолжает уверенный поход в чемпионате Украины, где является одним из лидеров, однако упущенная победа над «Реалом» в последнем туре Лиги Чемпионов (1:1) очень испортила ситуацию в группе. Теперь горняки занимают третье место с пятью баллами и отстают от ближайшего соперника на один пункт. Ничья в этой встрече гарантирует украинцам минимум третьем место по итогам группового раунда.

19 октября «Шахтер» крупно обыграл «Колос» (3:1), 16 числа выиграл у «Динамо» Киев (3:1) в принципиальном поединке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 1.82

Ничья – 3.9

Победит «Шахтер» – 4.15

Статистика

«Селтик» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шахтер» выиграл четыре из шести последних матчей на выезде

«Селтик» и «Шахтер» обменялись двумя победами в последних пяти личных встречах при одной ничьей

Три из пяти матчей между клубами за последнее время был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Селтика», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Команда на родном стадионе показывает хорошие результаты и очень нуждается в победе, поэтому мы предполагаем, что им улыбнется удача.