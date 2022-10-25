«Брюгге» — «Порту» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» — «Порту», который состоится 26 октября 2022 года
«Брюгге»
«Брюгге» стал главным открытием этой Лиги Чемпионов и после четырех туров набрал 10 баллов, досрочно оформив свой выход в плей-офф. Команда проводит очень сильный сезон и опережает нынешнего соперника на четыре балла. Чтобы выйти с первого места хозяевам достаточно не проиграть. Матч обещает быть очень зрелищным и интересным с концовкой, которую достаточно сложно предугадать.
22 октября «Брюгге» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:2), а 19 числа на своем поле обыграл «Сент-Трюйден» (2:0).
«Порту»
«Порту» после двух провальных туров одержал важные победы и смог выйти сразу на второе место с шестью баллами. Тем не менее, команде очень рано расслабляться и предстоящие туры станут для нее решающими в плане успешности целого сезона в еврокубках. В выездном матче с «Брюгге», который частично решил свои задачи у гостей будет возможность побороться за очки.
21 октября «Порту» проиграл на своем поле «Бенфике» (0:1), а 16 числа в кубке Португалии разгромил «Анадию» (6:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брюгге» – 3.35
- Ничья – 3.45
- Победит «Порту» – 2.15
Статистика
- «Брюгге» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Порту» выиграл три из пяти последних матчей у «Брюгее» при двух поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Гости больше нуждаются в очках и вероятнее всего смогут одержать минимальную победу над менее мотивированным соперником.