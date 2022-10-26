«Тоттенхэм» — «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» — «Спортинг», который состоится 26 октября 2022 года

«Тоттенхэм»

Для «шпор» не все так гладко складывается в этой группе Лиги Чемпионов, тем не менее, команда смогла вырваться в лидеры, имея в своем активе семь баллов. Предстоящие два тура решат судьбу участников этого квартета, и чтобы уверенно себя чувствовать в заключительном матче, «Тоттенхэму» очень желательно выигрывать предстоящую встречу, которая при определенных раскладах может гарантировать клубу плей-офф.

23 октября «Тоттенхэм» проиграл в чемпионате «Ньюкасл Юнайтед» на своем поле (1:2), а 19 числа уступил и «Манчестер Юнайтед» на выезде (0:2).

«Спортинг»

После шикарного старта в группе Лиги Чемпионов, последовали два странных поражения от «Марселя» и теперь «Спортинг» находится в сложной ситуации, занимая третье место с шестью баллами. Поражение в этом матче оставит шансы на борьбу дальше, но условия будут очень жесткими, а шансы маловероятными. Поединок будет интересный, ведь оба клуба максимально мотивированы на результат.

22 октября «Спортинг» обыграл в чемпионате «Каса Пиа» (3:1), а в кубке Португалии проиграл на выезде «Варзину» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.55

Ничья – 4.2

Победит «Спортинг» – 5.9

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Спортинг» уступил в трех из четырех последних встречах на выезде

Лондонский клуб забивал в девяти из десяти домашних матчах за последнее время

Пять из семи последних поединков «Спортинга» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. У команды часто бывают проблемы в выходом в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому такой хороший шанс сделать это в этом сезоне хозяева наверняка не упустят.