«Ренн» — «Монпелье» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Монпелье», который состоится 30 октября 2022 года

«Ренн»

После не самого удачного старта Лиги 1, «Ренн» смог изменить ситуацию и выиграл в чемпионате уже несколько матчей подряд. Это помогло команда выйти на четвертое место с 24 баллами в активе, что является неплохим результатом. Кроме того, коллектив обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому можно отметить, что дела у него идут неплохо во всех турнирах. В домашней встрече у хозяев будет возможность улучшить их еще больше.

27 октября «Ренн» упустил победу в матче Лиги Европы с «Фенербахче» (3:3), а 23 числа на выезде обыграл «Анже» (2:1).

«Монпелье»

Команда проиграла несколько последних матчей в чемпионате Франции и пребывает не в лучшем расположении духа. После 12 туров «Монпелье» идет только на 13 месте с 12 пунктами, что не может радовать болельщиков, которые хотят видеть свою команду гораздо выше, чем есть на самом деле. В матче с «Ренном» гостям также придется непросто и любые набранные баллы можно будет считать успехом.

22 октября «Монпелье» проиграл на своем поле «Лиону» (1:2), а 15 числа минимально уступил «Лансу» на выезде (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.33

Ничья – 5.5

Победит «Монпелье» – 9

Статистика

«Ренн» не знает поражений уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Монпелье» проиграл девять из десяти последних выездных матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ренн» выиграл пять из шести последних поединков у «Монпелье»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ренна» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Монпелье» очень плохо играет на выезде в этом сезоне, и мы предполагаем, что в этой встрече у гостей нет шансов набрать очки.