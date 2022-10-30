«Ренн» — «Монпелье» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Монпелье», который состоится 30 октября 2022 года
«Ренн»
После не самого удачного старта Лиги 1, «Ренн» смог изменить ситуацию и выиграл в чемпионате уже несколько матчей подряд. Это помогло команда выйти на четвертое место с 24 баллами в активе, что является неплохим результатом. Кроме того, коллектив обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому можно отметить, что дела у него идут неплохо во всех турнирах. В домашней встрече у хозяев будет возможность улучшить их еще больше.
27 октября «Ренн» упустил победу в матче Лиги Европы с «Фенербахче» (3:3), а 23 числа на выезде обыграл «Анже» (2:1).
«Монпелье»
Команда проиграла несколько последних матчей в чемпионате Франции и пребывает не в лучшем расположении духа. После 12 туров «Монпелье» идет только на 13 месте с 12 пунктами, что не может радовать болельщиков, которые хотят видеть свою команду гораздо выше, чем есть на самом деле. В матче с «Ренном» гостям также придется непросто и любые набранные баллы можно будет считать успехом.
22 октября «Монпелье» проиграл на своем поле «Лиону» (1:2), а 15 числа минимально уступил «Лансу» на выезде (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн» – 1.33
- Ничья – 5.5
- Победит «Монпелье» – 9
Статистика
- «Ренн» не знает поражений уже 14 матчей подряд во всех турнирах
- «Монпелье» проиграл девять из десяти последних выездных матчей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ренн» выиграл пять из шести последних поединков у «Монпелье»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ренна» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Монпелье» очень плохо играет на выезде в этом сезоне, и мы предполагаем, что в этой встрече у гостей нет шансов набрать очки.