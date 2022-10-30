«Торино» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1667127133

вчера, 13:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» — «Милан», который состоится 30 октября 2022 года

«Торино»

«Торино» долгое время не побеждал в чемпионате Италии и в прошлом туре смог преломить эту черную полосу. Сейчас коллектив занимает 10 место с 14 очками и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. Домашний матч с чемпионом Италии точно не будет простым, но за счет фактора домашнего стадиона у футболистов наверняка будет больше шансов и голевых моментов при поддержке родных трибун.

23 октября «Торино» обыграл на выезде «Удинезе» (2:1), а 18 числа в кубке Италии обыграл «Читтаделлу» (4:0).

«Милан»

«Милан» выиграл важный матч в Лиге Чемпионов и теперь ему предстоит решающая встреча, которая определит судьбу команды на предстоящую евровесну. Тем не менее, клуб не хочет терять очки и в Серии А, где занимает второе место с 26 баллами и отстает от «Наполи» на шесть баллов, имея одну встречу в запасе. Чтобы сократить расстояние от лидера, чемпиону Италии очень нужно побеждать.

25 октября «Милан» крупно обыграл на выезде «Динамо» Загреб (4:0), а 22 числа выиграл у «Монцы» в чемпионате (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 3.8

Ничья – 3.25

Победит «Милан» – 2.2

Статистика

«Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торино» забивал только в шести матчах из последних десяти на своем стадионе

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Торино» не может обыграть «Милан» уже семь матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. «Торино» на своем поле не так часто проигрывает, поэтому предполагаем, что гости не смогут увезти победу в этот раз, а поделят очки.