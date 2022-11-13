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«Лилль» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:09
«Лилль» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Анже», который состоится 13 ноября 2022 года

«Лилль»

«Лилль» не отличается стабильностью в этом сезоне и вынужден бороться за первую пятерку Лиги 1 вместо золотых медалей. Команда на данный момент идет только седьмой с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре балла, что не отыгрывается за одну игру. Тем не менее, в домашней встрече с одним из аутсайдеров потеря очков будет досадным промахом, который потом повлияет на итоговый результат.

06 ноября «Лилль» сыграл на своем поле с «Ренном» (1:1), а 30 октября на выезде проиграл «Лиону» (0:1).

«Анже»

«Анже» набрал в этом сезоне всего восемь очков и является одним из главных претендентов на понижение в классе. Коллектив идет на последнем месте и очень давно не выигрывает в чемпионате. Сложно представить, за счет чего команда сможет забрать очки у «Лилля», ведь у нее один из худших показателей результативности (15 мячей). Матч обещает быть интересным и напряженным и не оставить равнодушными любителей французской Лиги 1.

05 ноября «Анже» проиграл на своем поле «Лансу» (1:2), а 30 октября уступил на выезде «Монако» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лилль» – 1.35
  • Ничья – 5.4
  • Победит «Анже» – 9

Статистика

  • «Анже» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лилль» не уходит без забитого мяча на протяжении последних 13 домашних поединков
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лилль» выиграл только два матча из пяти последних с «Анже»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лилля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что гости не смогут побороться за очки, учитывая последнюю статистику встреч и фактор выездного поединка.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:52, ред.
Лилль выиграет этот матч
Гость
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