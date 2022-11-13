«Лилль» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Анже», который состоится 13 ноября 2022 года
«Лилль»
«Лилль» не отличается стабильностью в этом сезоне и вынужден бороться за первую пятерку Лиги 1 вместо золотых медалей. Команда на данный момент идет только седьмой с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре балла, что не отыгрывается за одну игру. Тем не менее, в домашней встрече с одним из аутсайдеров потеря очков будет досадным промахом, который потом повлияет на итоговый результат.
06 ноября «Лилль» сыграл на своем поле с «Ренном» (1:1), а 30 октября на выезде проиграл «Лиону» (0:1).
«Анже»
«Анже» набрал в этом сезоне всего восемь очков и является одним из главных претендентов на понижение в классе. Коллектив идет на последнем месте и очень давно не выигрывает в чемпионате. Сложно представить, за счет чего команда сможет забрать очки у «Лилля», ведь у нее один из худших показателей результативности (15 мячей). Матч обещает быть интересным и напряженным и не оставить равнодушными любителей французской Лиги 1.
05 ноября «Анже» проиграл на своем поле «Лансу» (1:2), а 30 октября уступил на выезде «Монако» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» – 1.35
- Ничья – 5.4
- Победит «Анже» – 9
Статистика
- «Анже» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лилль» не уходит без забитого мяча на протяжении последних 13 домашних поединков
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лилль» выиграл только два матча из пяти последних с «Анже»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лилля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что гости не смогут побороться за очки, учитывая последнюю статистику встреч и фактор выездного поединка.