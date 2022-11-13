«Лилль» — «Анже» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Анже», который состоится 13 ноября 2022 года

«Лилль»

«Лилль» не отличается стабильностью в этом сезоне и вынужден бороться за первую пятерку Лиги 1 вместо золотых медалей. Команда на данный момент идет только седьмой с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре балла, что не отыгрывается за одну игру. Тем не менее, в домашней встрече с одним из аутсайдеров потеря очков будет досадным промахом, который потом повлияет на итоговый результат.

06 ноября «Лилль» сыграл на своем поле с «Ренном» (1:1), а 30 октября на выезде проиграл «Лиону» (0:1).

«Анже»

«Анже» набрал в этом сезоне всего восемь очков и является одним из главных претендентов на понижение в классе. Коллектив идет на последнем месте и очень давно не выигрывает в чемпионате. Сложно представить, за счет чего команда сможет забрать очки у «Лилля», ведь у нее один из худших показателей результативности (15 мячей). Матч обещает быть интересным и напряженным и не оставить равнодушными любителей французской Лиги 1.

05 ноября «Анже» проиграл на своем поле «Лансу» (1:2), а 30 октября уступил на выезде «Монако» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.35

Ничья – 5.4

Победит «Анже» – 9

Статистика

«Анже» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лилль» не уходит без забитого мяча на протяжении последних 13 домашних поединков

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лилль» выиграл только два матча из пяти последних с «Анже»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лилля» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что гости не смогут побороться за очки, учитывая последнюю статистику встреч и фактор выездного поединка.