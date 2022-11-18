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Марокко — Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:58
Марокко — Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Марокко — Хорватия, который состоится 23 ноября 2022 года

Марокко

Сборная Марокко показывала неплохие результаты в последнее время и явно не едут на турнир в качестве аутсайдеров. В составе команды есть много игроков с большим европейским опытов, которые способные конкурировать с лучшими сборными мира. В предстоящем матче с серебряным призером ЧМ-2018 от африканской сборной ждут достойной игры и борьбы за очки.

17 ноября сборная Марокко крупно обыграла Грузию (3:0), а 27 сентября в товарищеском матче разошлась миром с Парагваем (0:0).

Хорватия

Сборная Хорватии для многих экспертов не выглядит как команда, которая может снова претендовать на подобный результат, который был достигнут в России. Тем не менее, коллектив, как всегда, обладает опытными и талантливыми исполнителями, а игра с Марокко очень важна для команды, ведь именно она задаст настроение выступлениям Хорватии в следующих поединках, которые будут не менее важны.

16 ноября сборная Хорватии обыграла в товарищеском матче Саудовскую Аравию (1:0), а 25 сентября обыграла Австрию (3:1) в Лиге Наций.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Марокко – 4.15
  • Ничья – 3.2
  • Победит Хорватия – 2.02

Статистика

  • Сборная Марокко проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Хорватия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из восьми последних матчей Марокко завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Хорватия забивала в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Матч будет примерно равный и команды могут отличиться в воротах друг друга, но в итоге сборные поделят очки.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Хорватия не проиграет этот матч
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