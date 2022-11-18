Марокко — Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Марокко — Хорватия, который состоится 23 ноября 2022 года

Марокко

Сборная Марокко показывала неплохие результаты в последнее время и явно не едут на турнир в качестве аутсайдеров. В составе команды есть много игроков с большим европейским опытов, которые способные конкурировать с лучшими сборными мира. В предстоящем матче с серебряным призером ЧМ -2018 от африканской сборной ждут достойной игры и борьбы за очки.

17 ноября сборная Марокко крупно обыграла Грузию (3:0), а 27 сентября в товарищеском матче разошлась миром с Парагваем (0:0).

Хорватия

Сборная Хорватии для многих экспертов не выглядит как команда, которая может снова претендовать на подобный результат, который был достигнут в России. Тем не менее, коллектив, как всегда, обладает опытными и талантливыми исполнителями, а игра с Марокко очень важна для команды, ведь именно она задаст настроение выступлениям Хорватии в следующих поединках, которые будут не менее важны.

16 ноября сборная Хорватии обыграла в товарищеском матче Саудовскую Аравию (1:0), а 25 сентября обыграла Австрию (3:1) в Лиге Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Марокко – 4.15

Ничья – 3.2

Победит Хорватия – 2.02

Статистика

Сборная Марокко проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Хорватия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей Марокко завершились исходом «обе забьют — нет»

Хорватия забивала в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Матч будет примерно равный и команды могут отличиться в воротах друг друга, но в итоге сборные поделят очки.