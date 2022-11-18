Марокко — Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Марокко — Хорватия, который состоится 23 ноября 2022 года
Марокко
Сборная Марокко показывала неплохие результаты в последнее время и явно не едут на турнир в качестве аутсайдеров. В составе команды есть много игроков с большим европейским опытов, которые способные конкурировать с лучшими сборными мира. В предстоящем матче с серебряным призером ЧМ-2018 от африканской сборной ждут достойной игры и борьбы за очки.
17 ноября сборная Марокко крупно обыграла Грузию (3:0), а 27 сентября в товарищеском матче разошлась миром с Парагваем (0:0).
Хорватия
Сборная Хорватии для многих экспертов не выглядит как команда, которая может снова претендовать на подобный результат, который был достигнут в России. Тем не менее, коллектив, как всегда, обладает опытными и талантливыми исполнителями, а игра с Марокко очень важна для команды, ведь именно она задаст настроение выступлениям Хорватии в следующих поединках, которые будут не менее важны.
16 ноября сборная Хорватии обыграла в товарищеском матче Саудовскую Аравию (1:0), а 25 сентября обыграла Австрию (3:1) в Лиге Наций.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Марокко – 4.15
- Ничья – 3.2
- Победит Хорватия – 2.02
Статистика
- Сборная Марокко проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- Хорватия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из восьми последних матчей Марокко завершились исходом «обе забьют — нет»
- Хорватия забивала в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Матч будет примерно равный и команды могут отличиться в воротах друг друга, но в итоге сборные поделят очки.