Новый вечный рекорд Роналду. Вспоминаем выступления Криштиану на предыдущих мундиалях

1669324819

сегодня, 00:20

Чемпионат мира 2006. Германия

Чемпионат мира в Германии не был для Роналду первым международным турниром. 2 года до этого он, будучи 19-летним молодым дарованием добрался до финала чемпионата Европы, который проходил в родных стенах. Однако на пути оказались сенсационные греки.

В Германию же Роналду ехал уже будучи игроком «Манчестер Юнайтед». Больше ожиданий, надежд и давления. И можно сказать, он с ним справился. На групповом этапе от Криштиану пострадала сборная Ирана. Тот гол стал единственным для португальца на мундиале 2006 года.

Его сборная дошла до полуфинала чемпионата мира, где проиграла сборной Франции, а после — в матче за третье место и сборной Германии. Однако главный хайлайт Роналду на том турнире был в четвертьфинальном матче против сборной Англии.

На 61-й минуте матча партнер Роналду по МЮ Уэйн Руни очень жестко сфолил на Рикарду Карвальо, наступив тому на стопу. Естественно, большая часть португальцев заступились за своего соотечественника, но главным активистом во всем этом был именно Криштиану. Слишком яростное поведение португальца вызвало возмущения у Руни и он оттолкнул Роналду, за что в последствии был удален.

Та игра была очень упорной, матч в основное время закончился со счетом 0:0. Именно тогда и произошло основное событие матча. Матч, кстати, перетек в серию пенальти, где завершающее слово сказал никто иной, как Криштиану Роналду.

Бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» описал нам то, насколько изменился Криштиану после мирового первенства 2006 года:

После первых лет я чуть не поставил на нем крест, но после ЧМ -2006 все изменилось. Когда я вспоминаю тот сезон, понимаю, что все негативные аспекты его игры просто исчезли. Когда игрок забивал 30 мячей и отдавал 15 или 20 голевых передач, от него невозможно требовать большего. Он показывал это матч за матчем.

Чемпионат мира 2010. ЮАР

После первого своего сезона в «Реале» Роналду отправился в южную Африку. На мундиале в ЮАР сборная Португалии забила 7 голов за 4 проведенные встречи. Неплохо, скажете вы. Но не тут-то было. Все 7 мячей были забиты в ворота сборной КНДР еще на групповом этапе и только один из них был забит Роналду. К тому забитому голу Криш записал на свой счет голевую передачу.

Двумя другими соперниками по группе были сборные Кот-д`Ивуара и Бразилии. Оба матча завершились со счетом 0:0. Сам Криштиану называл ту группу самой сложной на чемпионате мира и делал акцент на игру с ивуарийцами.

Главной целью турнира Роналду ставил выход из группы. Этого Португалия добилась, но в 1/8 встретилась со своим географическим соседом и будущим чемпионом мира. Голы лишь в одном из четырех матчей — таков был итог выступлений сборной Португалии во главе с Роналду на мундиале в ЮАР .

Чемпионат мира 2014. Бразилия

На чемпионат мира в Бразилии Роналду ехал с травмой бедра и колена. Сам португалец заверял, что готов на 99,9 процента, хотя и тренировался вплоть до самого старта первенства по индивидуальной программе.

К первому матчу он все же был готов, но сборной Португалии это не сильно помогло — команда была разгромлена немцами со счетом 4:0. По словам медиков, дальнейшие выступления на турнире могли пагубно сказаться на его карьере, но он не прислушался к советам врачей и продолжил играть.

Во втором туре португальцы играли против сборной США и разошлись миром при счете 2:2. Роналду ушел без забитых мячей, но смог отдать голевую передачу. Ну а в третьем туре его гол позволил победить португальцам сборную Ганы (да-да) и тоже с минимальным отрывом в счете (2:1).

К сожалению для Криштиану та победа не позволила его сборной выйти из группы и выступления на мировом первенстве для них завершились. Однако это не помешало ему получить «Золотой мяч» и обойти в гонке за престижную награду победителя и финалиста того чемпионата мира — Мануэля Нойера и Лео Месси.

Чемпионат мира 2018. Россия

На чемпионат мира в России сборная Португалии ехала в качестве действующих чемпионов Европы. А сама поездка в Россию стала успешной для Роналду, как минимум, в плане личных выступлений.

В первом же матче группового этапа Португалии предстояло сыграть с Испанией. Матч завершился вничью, а Роналду записал на свой счет хет-трик, чем произвел нехилый фурор среди мировой футбольной общественности.

Во втором матче — против сборной Марокко, Португалия вновь заработала очки благодаря голу Роналду. Игра так и завершилась с единственным забитым мячом голеодора. Ну а дальше все пошло по наклонной. Ничья 1:1 с Ираном в третьем туре группового этапа без прямого участия Криштиану и вылет от сборной Уругвая в 1/8 со счетом 1:2.

На том мундиале Роналду забил больше, чем на всех остальных первенствах планеты вместе взятых, потому и уезжал из России с приятными воспоминаниями:

Я чувствовал себя здесь счастливым. Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой.

Забив сборной Ганы, Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Лишь единицам удавалось только сыграть на таком количестве турниров, поэтому рекорд Роналду продержится еще очень продолжительный срок.

