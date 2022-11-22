Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЧемпионат мира 2022

Жиру забил 50-й гол за сборную Франции, игрок может побить рекорд Анри

вчера, 23:03
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил 50-й гол за сборную Франции в матче против команды Австралии на чемпионате мира.

Игроку 36 лет, он стал самым возрастным бомбардиром своей национальной команды. Наибольшее число голов за сборную Франции забил экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри (51 мяч).

После первого тайма Франция ведет в счете в матче против Австралии (2:1).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Модрич — первый футболист, сыгравший на ЧМ и ЧЕ в трёх разных десятилетиях
Сегодня, 13:48 Фото
Жиру повторил рекорд Анри по голам за сборную Франции
Вчера, 23:38
Матч «Урал» — ЦСКА установил рекорд посещаемости в сезоне в Екатеринбурге
Вчера, 16:51
Месси стал первым игроком сборной Аргентины, забивавшим на четырёх ЧМ
Вчера, 13:43
Ван Гал побил рекорд Адвоката по числу побед во главе сборной Нидерландов
21 ноября
Матч сборных Англии и Ирана стал самым долгим в истории чемпионатов мира
21 ноября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:49, ред.
На самом деле восторг! При таком изобилии топовых нападающих в истории сборной Франции всех превзойти, будучи по сути работягой, который только в 25 лет начал международную карьеру, это вау!
Но надо отдать должное, Жиру в свои 36 в отличной физической форме.
Лучшая 9 ка Франции на данный момент.
Достойный преследователь великого Тьерри! Анри не должно быть обидно и стыдно, если его обойдёт Жиру в качестве лучшего бомбардира сборной Франции.
Один из любимейших игроков.
Выиграл ЛЧ, ЧМ, Чемпионат Англии, Франции с Монпелье, Италии и еще кучу титулов. Один из лучших игроков поколения!:)
Помню, насколько неуклюжим был в начале карьеры в Арсенале, но потом он стал как то своим, даже жалко было с ним расставание из за Обамеянга. Жизнь интересная штука, с тех пор Обама уже не тот, а Жиру все еще играет на высшем уровне, еще 2 гола и он лучший бомбардир сборной Франции.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:42
Жирик, уже 4-1 и 51-й гол! Анри уже догнал. Следующий гол рекордный!!
Foxes
Foxes
вчера в 23:08
Мбаппе всех перебьёт!
drug01
drug01
вчера в 23:05
Рекорд держится давно, желаем удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 