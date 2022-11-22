Жиру забил 50-й гол за сборную Франции, игрок может побить рекорд Анри

Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил 50-й гол за сборную Франции в матче против команды Австралии на чемпионате мира.
Игроку 36 лет, он стал самым возрастным бомбардиром своей национальной команды. Наибольшее число голов за сборную Франции забил экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри (51 мяч).
После первого тайма Франция ведет в счете в матче против Австралии (2:1).
Но надо отдать должное, Жиру в свои 36 в отличной физической форме.
Лучшая 9 ка Франции на данный момент.
Достойный преследователь великого Тьерри! Анри не должно быть обидно и стыдно, если его обойдёт Жиру в качестве лучшего бомбардира сборной Франции.
Один из любимейших игроков.
Выиграл ЛЧ, ЧМ, Чемпионат Англии, Франции с Монпелье, Италии и еще кучу титулов. Один из лучших игроков поколения!:)
Помню, насколько неуклюжим был в начале карьеры в Арсенале, но потом он стал как то своим, даже жалко было с ним расставание из за Обамеянга. Жизнь интересная штука, с тех пор Обама уже не тот, а Жиру все еще играет на высшем уровне, еще 2 гола и он лучший бомбардир сборной Франции.
Но надо отдать должное, Жиру в свои 36 в отличной физической форме.
Лучшая 9 ка Франции на данный момент.
Достойный преследователь великого Тьерри! Анри не должно быть обидно и стыдно, если его обойдёт Жиру в качестве лучшего бомбардира сборной Франции.
Один из любимейших игроков.
Выиграл ЛЧ, ЧМ, Чемпионат Англии, Франции с Монпелье, Италии и еще кучу титулов. Один из лучших игроков поколения!:)
Помню, насколько неуклюжим был в начале карьеры в Арсенале, но потом он стал как то своим, даже жалко было с ним расставание из за Обамеянга. Жизнь интересная штука, с тех пор Обама уже не тот, а Жиру все еще играет на высшем уровне, еще 2 гола и он лучший бомбардир сборной Франции.