Жиру забил 50-й гол за сборную Франции, игрок может побить рекорд Анри

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вчера, 23:03

Нападающий «Милана» забил 50-й гол за сборную Франции в матче против команды Австралии на чемпионате мира.

Игроку 36 лет, он стал самым возрастным бомбардиром своей национальной команды. Наибольшее число голов за сборную Франции забил экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри (51 мяч).

После первого тайма Франция ведет в счете в матче против Австралии (2:1).