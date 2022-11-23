Модрич — первый футболист, сыгравший на ЧМ и ЧЕ в трёх разных десятилетиях

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым игроком в истории, который сыграл и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира в трёх разных десятилетиях.
Футболист добился этого достижения, выйдя на поле в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Марокко.
Полузащитник сыграл на четырёх мундиалях (2006, 2014, 2018, 2022) и на четырёх Евро (2008, 2012, 2016 и 2020).
PS Модрич в 2018 году заслуженно получил золотой мяч.
PS Модрич в 2018 году заслуженно получил золотой мяч.
ЧЕ80, ЧМ82, ЧЕ84, ЧМ86, ЧЕ88 в 80-ые.
ЧМ 90, ЧМ94, ЧМ98 в 90-ые.
ЧЕ2000 в нулевых.
ЧЕ80, ЧМ82, ЧЕ84, ЧМ86, ЧЕ88 в 80-ые.
ЧМ 90, ЧМ94, ЧМ98 в 90-ые.
ЧЕ2000 в нулевых.