Модрич — первый футболист, сыгравший на ЧМ и ЧЕ в трёх разных десятилетиях

1669200510

вчера, 13:48

Капитан сборной Хорватии стал первым игроком в истории, который сыграл и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира в трёх разных десятилетиях.

Футболист добился этого достижения, выйдя на поле в матче 1-го тура ЧМ -2022 с Марокко.

Полузащитник сыграл на четырёх мундиалях (2006, 2014, 2018, 2022) и на четырёх Евро (2008, 2012, 2016 и 2020).