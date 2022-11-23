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Модрич — первый футболист, сыгравший на ЧМ и ЧЕ в трёх разных десятилетиях

вчера, 13:48
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым игроком в истории, который сыграл и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира в трёх разных десятилетиях.

Футболист добился этого достижения, выйдя на поле в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Марокко.

Полузащитник сыграл на четырёх мундиалях (2006, 2014, 2018, 2022) и на четырёх Евро (2008, 2012, 2016 и 2020).Модрич — первый футболист, сыгравший на ЧМ и ЧЕ в трёх разных десятилетиях

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:58
Казалось бы, И ЧТО? Но, между прочим, довольно интересный факт. Выглядит как выполненное достижение в игре. не каждый футболист в силу своих навыков и года рождения способен на такое)) Думаю, таких не больше сотни в истории
barca200885
barca200885
вчера в 18:18
В какой 63 и кто всё это находит?
Baggio R.
Baggio R. ответ Жорж Милославский (раскрыть)
вчера в 18:04
По ходу так и есть)
vova505
vova505
вчера в 18:01
Круто!!
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:55
По моему все проще, Лука сыграл и в ЧЕ и в ЧМ в трех разных десятилетиях, то есть надо учитывать оба турнира.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:28
А буфон сколько лет играл
Baggio R.
Baggio R. ответ UncleZack (раскрыть)
вчера в 17:10
Я тоже так думал, но десятилетия по-другому считают. Например, 90-ые с 1990 по 1999 год. Да даже если принять твою систему летоисчисления (я, кстати, не оспариваю, что новое тысячелетие началось в 2001), то Евро2000 сдвинется в 90-ые, а Евро80 в 70-ые, и будет также 3 десятилетия
DXTK
DXTK
вчера в 17:10, ред.
Любому молодому даст фору, Модрич еще на трех следующий сыграет. Великий игрок.

PS Модрич в 2018 году заслуженно получил золотой мяч.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:54
Эх, а Серхио Рамоса зря Испания не взяла.
UncleZack
UncleZack ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:38
Первый год 2000х относится к двадцатому веку,то есть к 90ым.Двадцать первый век начался с 2001го года.Матеус в пролете,вот если бы сыграл Буффон на ЧМ 2022 то это было бы уникально,четыре декады.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 16:35
Маловероятно, он уже сдаёт по физике прилично,хотя мастер каких поискать
karnager
karnager
вчера в 15:48
А Дзюба в Турции сами знаете что делает ))
Цихла
Цихла ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:21
Криш не играл ещё на 2022
dok66
dok66
вчера в 15:11
Модрич - легенда сборной Хорватии . Может еще на один ЧЕ сможет поехать .
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:06
А как там у Роналду?
Baggio R.
Baggio R. ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 14:56
Я поправил, все равно три десятилетия получается.
Zak11
Zak11 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:55
видимо 80 - относится к 80-ым
adekvat
adekvat
вчера в 14:52
Его лучшим игроком выбрали в матче с Морозко. Хорваты весь матч вату катают.
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 14:37
Молодец Модрич.
lotsman
lotsman
вчера в 14:37
Игра идёт, не вашим - не нашим. Болото какое то.
drug01
drug01
вчера в 14:25
Знаменательный рекорд долголетия
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:18, ред.
А как же Лотар Маттеус?
ЧЕ80, ЧМ82, ЧЕ84, ЧМ86, ЧЕ88 в 80-ые.
ЧМ 90, ЧМ94, ЧМ98 в 90-ые.
ЧЕ2000 в нулевых.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:52
Безусловно, Лука Модрич великий игрок!
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