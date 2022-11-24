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Испания сделала 1000+ передач в матче против Коста-Рики

вчера, 05:33
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания7 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Испания разгромила Коста-Рику в матче чемпионата мира.

Любопытно, что «красная фурия» стала первой сборной с 1966 года, сделавшей 1000+ передач в матче чемпионата мира.

Испанцы также установили новые рекорды ЧМ по точным передачам за матч (976) и владению мячом (81.8%).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:57
Костариканцы приехали на ЧМ в футбол поиграть...а им даже мячик потрогать не дали....
112910415
112910415
вчера в 11:49
лёгкий старт может сыграть плохую шутку !
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 11:37
В футбол играют 22 человека, игра длится полтора часа. И за это время на поле может происходить разные события, которые могут повлиять на итоговый счёт. Все говорят что тики така не действует против грандов, кто-то говорит что тики така истощает соперника, кто-то за линейный футбол с быстрым переходом центра, кто-то играет в контр атаке, кто-то в закрытый итак далее.

Мое мнение это, надо подстраиваться под любой стиль игры во время игры. Побеждает тот кто за полтора часа смог подстроится под определенного соперника, и был точен в завершении.

Для этого необходимо чтобы игроки были максимально физически подготовлены, максимально сыграны между собой, и не менее важный фактор это мотивация и концентрация...

В данном случае Коста Рика была ошарашена тики такой. Прокатило. Не думаю что Энрике настолько глуп чтобы во время игры когда тики така действует менять стиль игры. Зачем?? И темболее не думаю что он настолько глуп что допустим против Германии если тики така не пойдет, до конца будут катать шар. Наверняка есть запасные планы на каждую сборную.
hg5tpgrc5ha2
hg5tpgrc5ha2
вчера в 11:00
Испании просто повезло со жребием.
В матчах с сильным соперником тики-така не проходит.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:18
А до 1966 года за какой сборной числится рекорд?
Испанцы играли в свое удовольствие, если такое у них прокатит со всеми соперниками, то я желаю им стать чемпионами мира!
adekvat
adekvat
вчера в 10:16
Посмотрим в матче с Немцами сколько сделают.
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 08:55
Тики пуки на месте.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 07:57
Опять на тики-таку переходят?
rhskmz
rhskmz
вчера в 07:49
Кокорина бы туда , он же чемпион мира по касаниям !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 06:46
Команда Семака в первый чемпионский сезон делала по 200-300 передач, вот это был уровень
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:41
Такое впечатление, что Коста-Рики просто не было на поле.
A.S.A
A.S.A
вчера в 06:25
Сборная Испании действительно показала полную доминацию над соперником! Играли в свой футбол с первой до последней минуты и не расслаблялись не смотря на счет на табло.
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:19
Да уж, любят испанцы эту мышиную возню! С престарелой Коста-Рикой это прокатило. А вот прокатит ли с Германией и Японией - большой вопрос!
Гость
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