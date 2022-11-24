Испания сделала 1000+ передач в матче против Коста-Рики

Испания разгромила Коста-Рику в матче чемпионата мира.
Любопытно, что «красная фурия» стала первой сборной с 1966 года, сделавшей 1000+ передач в матче чемпионата мира.
Испанцы также установили новые рекорды ЧМ по точным передачам за матч (976) и владению мячом (81.8%).
Мое мнение это, надо подстраиваться под любой стиль игры во время игры. Побеждает тот кто за полтора часа смог подстроится под определенного соперника, и был точен в завершении.
Для этого необходимо чтобы игроки были максимально физически подготовлены, максимально сыграны между собой, и не менее важный фактор это мотивация и концентрация...
В данном случае Коста Рика была ошарашена тики такой. Прокатило. Не думаю что Энрике настолько глуп чтобы во время игры когда тики така действует менять стиль игры. Зачем?? И темболее не думаю что он настолько глуп что допустим против Германии если тики така не пойдет, до конца будут катать шар. Наверняка есть запасные планы на каждую сборную.
Мое мнение это, надо подстраиваться под любой стиль игры во время игры. Побеждает тот кто за полтора часа смог подстроится под определенного соперника, и был точен в завершении.
Для этого необходимо чтобы игроки были максимально физически подготовлены, максимально сыграны между собой, и не менее важный фактор это мотивация и концентрация...
В данном случае Коста Рика была ошарашена тики такой. Прокатило. Не думаю что Энрике настолько глуп чтобы во время игры когда тики така действует менять стиль игры. Зачем?? И темболее не думаю что он настолько глуп что допустим против Германии если тики така не пойдет, до конца будут катать шар. Наверняка есть запасные планы на каждую сборную.
В матчах с сильным соперником тики-така не проходит.
В матчах с сильным соперником тики-така не проходит.
Испанцы играли в свое удовольствие, если такое у них прокатит со всеми соперниками, то я желаю им стать чемпионами мира!
Испанцы играли в свое удовольствие, если такое у них прокатит со всеми соперниками, то я желаю им стать чемпионами мира!