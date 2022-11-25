Фаворит впечатляет. Бразилия выиграла уверенно и экономно

1669350624

сегодня, 07:30

Не разгром, но убеждает в силе не меньше крупной победы.

Экономный режим

Сборная Бразилии, которая возглавляет список фаворитов чемпионата мира, решила, что по матчам Германии и Аргентины не стоит делать глобальных выводов. Поэтому куда более грозного, чем Саудовская Аравия и Япония, соперника не стала опасаться, а сыграла строго по своему не по-бразильски хладнокровному плану.

А план этот подразумевал минимальную затрату энергии и эмоций на добывание максимального результата – победы. На Сербию возлагались большие надежды, однако Бразилия просто не позволила сербам себя проявить. Никоим образом. Правда, в первом тайме и сами южноамериканцы себя не проявляли, действуя как сытые коты с мышкой. Зрители, утомленные слишком частыми «пустыми» матчами в первом туре чемпионата мира, могли и разозлиться на бразильцев. Но их вялость, на фоне которой даже ветеран Тиагу Силва выглядел шустряком, была обусловлена не боязнью ошибиться, не нервозностью и не потерей класса, а скорее желанием не напрягаться излишне и уверенностью в себе титана, который знает себе цену и свою способность вовремя поднажать.

Поэтому в первой половине встречи мы увидели лишь эпизодические включения, оживление, которое перемежалось тягучими розыгрышами и контролем ради контроля. В таком режиме бразильцы пробили по воротам Вани Милинковича-Савича пять раз, трижды попав в створ. У сербов лишь один удар – и тот неточный. При этом более 57 процентов времени мячом владели южноамериканцы.

Проигранная ставка

О Сербии в контексте этой игры можно сказать лишь пару слов, причем в контексте неожиданного сравнения. Подопечные Драгана Стойковича решили действовать строго от обороны, видимо, вдохновленные примером Саудовской Аравии. Но в отличие от команды Эрве Ренара сербы предпочитали глубокую защиту, а не активные попытки ловли противника в искусственный офсайд.

Большая глубина обороны сербов создавала предпосылки для прижимания к воротам. Поэтому голкипер Сербии работал всю дорогу не покладая рук, а Бразилия часто использовала дальние удары, поскольку соответствующая зона была свободной для подготовки – слишком глубоко сидели сербы.

Из этой глубины им было крайне сложно выбираться в контратаки, на которые они могли уповать. В случае с длинными передачами следовала быстрая потеря, а переход на коротких пасах занимал слишком много времени – Бразилия успевала перестраиваться и все перекрывать. Так даже не получалось использовать преимущество в росте – не доводился мяч до стадии подач. Только в конце игры это получалось, когда уже бразильцы расслабились, и все было решено.

Расчет на индивидуальное мастерство тоже не сработал, хотя у него было больше оснований, чем у Саудовской Аравии. Все же есть Митрович, Милинкович-Савич, Тадич. А на деле мастерство приходилось проявлять успешно только тому Милинковичу-Савичу, который занял место в воротах.

Почему Стойкович предпочел такой вариант, а не пример саудовцев? Вероятно, Драган как раз рассчитывал на большую мастеровитость своих ребят, на их атлетизм, которым они могли подавлять легковесную атаку Бразилии, на высокую плотность, которая не дала бы пространства бразильцам впереди.

В то же время Ренар рискнул, поместив оборону Саудовской Аравии в тонкую высокую полоску, где все зависело лишь от чутья и чувства плеча товарища. Не могли саудовцы соперничать в физической силе с аргентинцами, в скорости, в мастерстве и подавно. Приходилось брать ловушками, которые отработали идеально – где-то повезло, откровенно говоря. Вероятно, у сербов в принципе нет при таком составе подобной опции игры. И у каждого выбора есть свои плюсы и минусы. Но нужно их осознавать и быть готовым к тому, что ставка не сработает.

Плотность и концентрация при выборе сербов должны были оказаться во главе угла. Но во втором тайме они стали теряться все чаще. И оба мяча пришли в ворота Сербии именно после потери одного и второго компонента. На которую, безусловно, сыграло и мастерство бразильских исполнителей.

Поддали газу

Бразилия, как и подобает уверенному в себе фавориту, который не слишком доволен собой в дебюте, стала планомерно наращивать темп по ходу второго тайма. И это давление быстро принесло шквал моментов у ворот сербов. Строго говоря, уже на первой минуте второго тайма счет мог быть открыт, но Рафинья дал интриге пожить еще немного.

Рухнула оборона сборной Сербии под бразильским натиском по истечении часа игры и серии голевых эпизодов. Очередной удар, очередной отскок – и первым у него оказывается Ришарлисон. Именно от таких эпизодов должна была предостерегать плотная оборона. Но в ней на скорости бразильцы нашли дыры. У ворот той же Саудовской Аравии риск возникновения таких эпизодов был бы ниже из-за более высокого построения. Но это – лишь умозрительное сравнение. Это не значит, что с Бразилией саудовцы сыграли бы так же, как и с Аргентиной. Там «капкан» пришелся четко по ноге жертвы. Мы говорим лишь о разнице в подходе.

Второй гол, случившийся через десять минут, тоже подтвердил неспособность Сербии отработать идеально изначально выбранную стратегию. Ришарлисон при всем шике его приема и удара находился в центре чужой штрафной один в окружении трех сербов. Вроде бы плотность есть. Но в ней ему позволили очень многое – зато так только красивее гол стал.

После второго мяча Тите понял, что задача выполнена, и стал работать с заменами, позволяя уже в другом режиме своей команде поддерживать остроту. Этот режим уже заключался не в строгом выполнении плана, а в кураже, в азарте, в желании свежих игроков насладиться футболом, победой и принять в ней участие желательно голом. Приятный бонус, создавший еще моменты у ворот несчастного соперника.

Бразилия стала одной из немногих команд в первом туре, которая полностью оправдала свой статус. И в то же время бразильцы, пожалуй, единственные на турнире пока не сыграли и в половину своей «проектной» мощности. А главное – они показали способность ее полностью регулировать. Вопрос лишь в том, насколько это позволял соперник. А о его роли в качестве игры бразильцев по такому футболу сказать и нечего. Так что следует подождать следующего испытания для команды Тите.