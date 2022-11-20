Игра Катара и Эквадора не была договорной. Валенсия отменил 92-летнюю традицию ЧМ

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вчера, 21:39

Впервые в истории хозяева проиграли первый матч.

Команда Эквадора – претендент на плей-офф

До очного матча тяжело понять разницу в классе между Сенегалом и Эквадором. Комплимент команде Эннера Валенсии, ведь Сенегал – солидная сборная, чемпионы Африки, которые в отборе прошли Египет с Салахом. В первом же тайме стало понятно, что чемпионы Азии – Катар, значительно уступают южноамериканской команде. 33-летний Валенсия забил в первом тайме трижды, но первый гол отменили из-за маленького офсайда в атаке.

Катар перегорел, видели приличные матчи этой команды, но не сегодня. Не работала схема «3-5-2», куда-то пропал правый защитник, Валенсия, Эступиньян и Ибарра не замечали Мигела – натурализованного португальца, известного по прозвищу «Ро-Ро». Ему сделали «бо-бо», хотя многие запомнили также ошибки голкипера Катара. Аль-Шиб неудачно вышел на выход – повезло, что офсайд, привёз пенальти, не чувствовал ворота и не достал второй голевой удар Валенсии.

Впрочем, нет смысла ругать хозяев, которые испугались стартового матча, отдали мяч и не прессинговали высоко. Лучше похвалить команду Густаво Альфаро. Аргентинцу 60 лет, обещал жене и внукам, что уйдёт жарить мясо на пенсии, но когда в 2020 году тренера, который всю карьеру работал в родной Аргентине с клубами, пригласили возглавить Эквадор после Хорди Кройфа, то Альфаро согласился. Получил пластичную команду, которая хороша на стандартах и может похвастаться минимум двумя яркими талантами.

Левый защитник Эступиньян набирается опыта в АПЛ в составе «Брайтона», а рядом с ним в команде центральный хавбек Кайседо. Также сенсационно пришёл в основу «Байера» двадцатилетний Инкапье. Хотя клуб Азмуна и Лунёва плохо стартовал в Бундеслиге, оставили «Атлетико» ни с чем в группе ЛЧ , а приход Хаби Алонсо значит, что юный центральный защитник говорит на одном языке с тренером, который выигрывал чемпионат мира. Добавим ветеранов – вратаря Галиндеса и форварда Валенсию, и получаем заслуженно четвёртую команду отбора в Южной Америке.

Чилийцы и перуанцы пытались оспорить право Эквадора сыграть против Катара, поскольку в заявке нашёлся колумбиец с поддельным свидетельством о рождении, но спортивный арбитраж постановил наказать обманщиков, игрока исключили из заявки сборной, но право выступать на ЧМ у Эквадора не отобрали. Так Валенсия стал автором знакового мяча и пяти голов на чемпионатах мира. Играл ещё в 2014-м, когда забил швейцарцам и сделал дубль против Гондураса.

Сборная Катара создана по принципу «Краснодара»

«Эспайр» («стремиться» в переводе с английского) — академия, вокруг которой создавали сборные Катара разных возрастов. Пытаются построить футбол в пустыне с нуля. Получилось, ведь команда росла, а в 2019 году выиграла Кубок Азии. Неожиданность, но объяснимая. К чемпионату мира испанский тренер Феликс Санчес Бас готовился более пяти лет. Важно, что наставник прошёл путь взросления вместе со своей командой, но это не гарантия большого успеха.

Многие футболисты основы знают друг друга более десяти лет, со школьного возраста. «Краснодар» построил клуб с современной академией, базой и стадионом, а Катар построил школу, которая подарила много выпускников заявке первой команды. Хотя понятно, что класс не купить и не найти за пятнадцать лет. Стажировки футболистов в Европе прошли неудачно, поскольку стабильности не хватает, а дома платят больше. Но у катарцев много молодых, которые попробуют пойти дальше.

Сегодня играли опытные игроки, но не справились с волнением. Как и Галицкий, шейхи не нашли внутри академии тренера экстра-класса. Зидан и Хави отказались. Санчес Бас в чужой стране с 2006-го, но к Эквадору подготовился так, как Мусаев и Сторожук к худшим матчам РПЛ . Наставник Катара не придумал победную стратегию матча. Но пока не спешите их хоронить. На чемпионатах мира всякое бывает, хотя у сборной нет свободной опции трансферов иностранцев, как у «Краснодара».

В чём плюс сборной Катара? Невероятно сыгранная команда, которая провела десятки матчей вместе. Клубы спокойно отпускали игроков на сборы. У Санчеса Баса сегодня 71-й матч, а работает всего пять с половиной лет, невероятное количество поединков. Эквадор выжал голы, но давайте оценивать объективно. Имея преимущество, гости нанесли за первый тайм три удара по воротам. Не в створ, а по воротам. Редко в футболе всего два удара в створ за тайм и оба – голы.

Победа Эквадора – лучший результат матча

Сейчас мнения, как обычно, в мире людей, разделятся. Кто-то скажет, что катарцев «спугнули». Никто в суд на инсайдера, который сообщил о заговоре, пока подавать не планирует. Шейхи не отреагировали. Но очевидно, что информация о взятке в размере 7,4 млн долларов мотивировала команду Эквадора. Надеемся, никто не думал сдаваться, ведь это чемпионат мира. Футболисты из Южной Америки представляют почти 18 миллионов эквадорцев.

Только победа гостей исключала разговоры. И одновременно результат сломал 92-летнюю традицию. Никогда в истории до Катара хозяева турнира не уступали в первом матче. Уругвай начал серию в 1930-м, обыграв Перу. Даже сборная ЮАР не проиграла, получили 1:1 с мексиканцами. Даже Япония с Южной Кореей не подвели. Первые сыграли 2:2 с бельгийцами до того, как огорчили Россию. А корейцы с Хиддинком грохнули Польшу со счётом 2:0.

Катар так не умеет. Но главное, что без грязи, ведь история знает сговоры на крупных турнирах. Так было у ФРГ и Австрии на ЧМ -82. Позже Швеция и Дания опозорились на Евро-2004. Но там никто не платил, просто выбрали позорный метод достижения результата – сыграть поединок со счётом, который устраивает обе стороны. Но шведы, датчане и немцы впечатляли футбольный мир без взяток на других турнирах. Катар сегодня разочаровал, а команда Валенсии понравилась.

Непонятно, может ли Эквадор работать на более высоких скоростях? Если Сенегал сумеет работать быстрее, чем хватало против Катара, то не спешите перехваливать южноамериканцев. Впервые в истории первый гол чемпионата мира забит с пенальти, обошлось без любимой для игр-открытий нулевой ничьей, которые нередко видели в прошлом. Теперь первые матчи ЧМ частенько результативные. Пять лет назад Россия обыграла Саудовскую Аравию 5:0.