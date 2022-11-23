Япония красиво обыграла Германию. Фавориты продолжают страдать в Катаре

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сегодня, 18:54

Новая сенсационная победа андердога.

11 ударов у Японии после перерыва

Играть надо до конца. Немногие команды выдержат такое давление, как японская сборная в первом тайме. У центрального защитника Шлоттербека было больше точных передач, чем у всей азиатской команды вместе – 66 против 62. Правы те, кто отмечает рост уровня подготовки национальных команд по всему миру. Отсюда, например, вылет Италии от Северной Македонии. Или удачная игра Саудовской Аравии против Аргентины. Добавьте, что чиновники ФИФА украли у фаворитов нормальную подготовку, как обычно бывает на турнирах летом – получите проблемы в позиционной атаке у немцев, голландцев, поляков, датчан, хорватов и аргентинцев. А вот организованные ребята, способные отбиться, как Япония, дожидаются своего шанса. Нойер впервые пропустил после второго удара соперника в створ, но оба моменты были опасными. А затем ненадежная защита немцев привезла еще один мяч в свои ворота. Хотя больше хочется хвалить Японию, чем ругать Германию. Немцы забили с пенальти до перерыва, не забили с игры. Думали, что дожмут соперника? Тренер Мориясу Хадзимэ прекрасно перестроил свою команду, против 1 удара до перерыва у Японии 11 после. Против 1 передачи под удар в первом тайме сразу 8 после. Брак в передачах упал с 42 % до приличных 22 процентов. Классическое перевоплощение гадкого утенка, который терпел чужие удары, в прекрасного лебедя, сыгравшего в свою силу. И этой мощи хватило для волевой победы над сборной Германии. 44 года с немцами подобного на ЧМ не приключалось.

81 % владения у немцев до перерыва

Шли на рекорд чемпионатов мира со времен, когда подобную статистику собирают. И давайте сразу поругает немножко Венгера перед тем, как хвалить первый тайм от Германии. Под руководством мсье Арсена в ФИФА начали подсчет и публикацию важной и интересной статистики матчей ЧМ -2022. И одновременно выдумали чушь – кроме владения каждой командой считают время, когда «мяч в борьбе». Что это вообще значит? Понятно, что новая статистика подвязана под желание Инфантино ввести закон о чистом игровом времени – с этим можно связать также дикое количество добавленных минут. Мол, смотрите, сколько на самом деле пауз. Но привычная статистика, когда берется время с мячом и разделяются между командами, работала куда лучше. Когда видели, что Германия была до перерыва 81 % с мячом, а японцам оставалось жалкие 19 %, то понимали характер матча. Добавление лишнего параметра ломает восприятие. А вот статистика второго тайма – 65 % с мячом у немцев, показывает, как японцы выгрызли себе намного больше времени для успешных контратак. Немцы не столько расслабились, как не были готовы к высокому темпу за весь матч. Плюс учтите особенности защиты Нойера. У Рюдигера впечатляющий рывок (может даже издеваться над соперником, смешно перебирая ногами), а у Шлоттербека классные диагонали, но о его позиционных ошибках писали еще до начала ЧМ , когда выискивали минусы у команды Флика. Контроль мяча не всегда говорит о контроле игры, так и было после перерыва и замен японцев.

3 точных удара у линии атаки немцев

Хорваты нанесли всего пять ударов по воротам Марокко (в ответ получили 8 попыток). Дания и Тунис играли агрессивнее, но из 24 попыток на две команды только шесть пришлись в створ, причем африканцы нанесли один точный удар. У Японии до перерыва был один удар мимо, а вот в ответ получили 14 попыток немцев, причем пять были точными. Отнимаем удар с пенальти, остается работа полузащитников – Киммиха и Гюндогана. Учитываем, что долгое время форварды были неплохо закрыты, независимо от имени – и опытный Мюллер, и юный Мусиала были хороши лишь далеко от линии чужих ворот. Даже пенальти, о назначении которого можно спорить, заработал Раум. Хитрый латераль упал, когда двигался от чужих ворот, начал подниматься, а японский голкипер в него врезался. Фол ли это для пенальти, или наоборот повод показать немцу желтую карточку за симуляцию и желание упасть без борьбы, загородив сопернику пусть к мячу? Решат эксперты по судейству, мнения уже разделились. А вот про форвардов сборной Германии двух мнений быть не может. У команды 9 точных ударов, только три на счету нападающего – все у Гнабри. Серж не забил, а вот Мюллер, Мусиала и Хаверц вообще остались без единого точного удара против Японии. Соперник оказался организованным. Толку от 25 попыток с игры, если 0 реализованных?

15:12 по ударам из пределов штрафных

А по явным голевым моментам счет 5:3, японский вратарь заслужил похвалу. Хотя поначалу он был не у дел, в подопечных Флика сначала вселился рождественский дух Тони Крооса. Ушли на перерыв с браком 9 % на команду в среднем. Только Мюллер на правах ветерана позволял себе рискованные решения. Мусиала, Гюндоган и Киммих пасовали с точностью выше 90 %. Впечатляющая игра, почти идеальная. С другой стороны, не было высокого прессинга со стороны Японии. До перерыва самую высокую пиковую скорость у немцев развил Гюндоган – 29 километров в час. Важный нюанс в игре немцев. Когда Илкай, который после сложной травмы однажды весил в районе центнера, оказывается самым быстрым у команды, то есть вопросы по интенсивности работы. Немцы не были свежими, не могли включить скорости, хотя поначалу впечатляли аккуратностью. Статистика показывает, что японцы зашли в штрафную Нойера – 15:11 по ударам из пределов вратарских владений, и это важно, ведь дальние удары не работают.