«Золотое поколение» и «неограненные алмазы». Бельгия и Канада оставили вопросы

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сегодня, 04:41

Перспективы обеих команд туманны.

Пока чемпионат мира в Катаре складывается так, что путает всех, кто пытается что-либо прогнозировать. Вот тут фаворит разносит аутсайдера с явным преимуществом, здесь гоняют упорную нулевую ничью один за другим, а там случается сенсация в виде поражений Аргентины и Германии от тех, кого явно в таких способностях не подозревали. Вот и чего после этого всего ждать от матча Бельгии с Канадой? На выходе мы получили некий микст из трех сценариев.

Боль фаворитов

Первая часть встречи складывалась в таком ключе, что Бельгия едва могла унести ноги от Канады. Дерзкие североамериканцы показывали, что не ту сборную называли «золотым поколением». И если у бельгийцев оно таковое, то какое у канадцев? Впрочем, не стоит драматизировать. Все сходятся во мнении, что «золотое поколение» сборной Бельгии свой пик прошло. И как минимум первый тайм матча с Канадой на это указывал.

Канадцы устроили мощнейший натиск на владения Куртуа, и уже на десятой минуте встречи заработали пенальти, когда Карраско сыграл рукой в своей штрафной. Однако одна из главных звезд сборной Канады Альфонсо Дэвис не смог переиграть с «точки» Тибо Куртуа. И это был один из решающих эпизодов всей встречи.

Канадцы явно сделали ставку на мощное начало, потому что на вполне стерильный и не острый контроль мяча со стороны Бельгии отвечали очень быстрыми и опасными выпадами с перспективными голевыми эпизодами. Только за первый тайм Бельгия нанесла четыре удара по воротам противника, а Канада – 13. Хотя в показателе точности раскрыто многое: по два попадания в створ при этом. Бельгийцы оказались под напором агрессивного и привлекательно играющего соперника. Но не умеющего пользоваться этими чертами своего футбола.

Реализация класса

Бельгии же хватило первого опасного момента, чтобы открыть счет. Простейший заброс из глубины от Алдервейрелда превратился в выход Батшуайи по центру в штрафную и результативный удар. Случилось это перед самым перерывом. Теоретически у Канады еще было время на исправление положения, но оказалось, что стартовое давление с серией ударов – это максимум североамериканцев, на старательность которых никак не ложился главный фактор – реализация, связанная с простым классом команды.

Вот взять Джонатана Дэвида, который в первом тайме всех перестрелял, нанеся пять ударов. Во второй половине он к ним добавил еще две попытки. К концу второй половины Канада сформировала в атаке непривычную группу из всего лучшего, что у нее есть: к Дэвиду был переведен Дэвис, а также выпущен лучший бомбардир канадцев Ларкин. Но кардинально ничего не поменялось. За второй тайм Канада нанесла еще восемь ударов, один раз попав в створ. Бельгия за то же время пробила лишь три раза, больше в створ не попав вовсе. Но ей хватило и одной попытки, чтобы сделать результат.

Уже на первых минутах можно было догадаться, что Канада не сможет в таком режиме проводить всю игру. Слишком он энергозатратный. Ставка делалась на достижение результата в первой части встречи. И команда была близка к нему. Если бы менее суетливо и более рачительно подошла к создаваемым моментами, Бельгия могла бы пополнить список с Аргентиной и Германией. Но Дэвид, видимо, слишком разволновался, узнав, что после чемпионата мира может стать одним из тех, за кем откроется охота на трансферном рынке. С такой игрой он может быть спокоен: ему дадут доиграть в «Лилле» сезон, а то и больше, если и в клубе продолжит так же вести себя перед чужими воротами и расстреливать пространство вокруг них.

Между поколениями

Но ответила ли игра на главный вопрос о поколениях? Остается ли нынешняя сборная Бельгии «золотым поколением», которое способно быть одним из фаворитов чемпионата мира и может рассчитывать на победу в нем? Или, может быть, теперь этим поколением, пусть и с натяжкой, можно назвать сборную Канады, которой выдавалось много авансов и перед турниром? Ответ, как всегда, где-то посередине.

Сборная Бельгии уже слишком полагается на возрастных исполнителей. Игрой команды управляет Де Брюйне, но он тут смотрится не так уверенно, как в «Манчестер Сити». За одну игру с Канадой Кевин сделал больше брака, чем за половину сезона в составе «Сити». Роберто Мартинес пытается играть в смену поколений, ведь есть Опенда, Онана и Де Кетеларе. Однако это пока совсем не замена уже стареющим бельгийским звездам. Поэтому по-прежнему нужны рывки Карраско, бетонные блоки Вертонгена и Алдервейрелда с их забросами, креатив Де Брюйне и забеги Батшуайи. Но их потенциал кажется чем-то прошедшим, они выглядят уже уставшими от ожиданий и своих нереализованных перспектив. От использования золото не перестает им быть, однако следы эксплуатации неизменно появляются, товарный вид портится. Эту порчу мы наблюдаем в случае со сборной Бельгии.

А что Канада? Это действительно симпатичная сборная, показывающая дерзкий и даже какой-то романтический футбол. Но она выглядит сырой, слишком наивной и суетливой, словно не знающей, как правильно использовать свою молодецкую удаль, как правильно распределять энергию и твердо ставить ногу, нанося удар по воротам. Много суматохи там, где ее не должно быть, много азарта, не подкрепленного хладнокровием. Эта команда если и напоминает драгоценность, то необработанную, которая еще не приобрела товарного вида. Но такой исход добавил интриги в группе F, где чуть ранее Марокко и Хорватия сыграли вничью, оставив себе возможность решать судьбу именно в матчах против Бельгии и Канады. И ожидать в них можно реально чего угодно.