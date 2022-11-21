Дурные вести для сборной Бразилии. Рейтинг ФИФА — с подвохом

1669037245

сегодня, 16:27

Непробиваевая закономерность на чемпитнатах мира.

На кубках Европы бывают сенсационные победы. Чехи со словаками, датчане и греки били звездных фаворитов. Но чемпионаты мира другие. Из всего ряда выбиваются лишь аргентинцы в 1978-м без Марадоны, но и Кемпес не промах. Сенсации-финалисты – максимум, а хорваты как лучший новейший пример. Но раз часто выигрывают настоящие звезды и даже проигравшие часто славные ребята, то тем удивительнее то, о чем сейчас узнаете.

1994 год. Первая жертва — Германия

У каждой мафии должен быть свод правил, и ФИФА – не исключение. В начале девяностых футбол становился о деньгах и ради денег сильнее, чем раньше, ведь придумали АПЛ , Лигу чемпионов, дела Босмана велись в судах. В 1992-м придумали рейтинг сборных. Любопытный факт – Россия стартовала восьмой, уступала лидеру Германии всего пять баллов. К старту чемпионата в США немцы остались первым. Прошли группу, похожую на нынешнюю с испанцами, а затем уверовали в защиту титула, обыграв в первом раунде Бельгию. Но кульминация шокировала мир. В четвертьфинале Германия вылетела от Болгарии. Да, команду Стоичкова уважали. В отборе выбили Францию, в группе опередили Аргентину. Но даже Мексику любители выпить и погулять прошли по пенальти, такой вылет немцев был их провалом.

1998 год. Вторая жертва – Бразилия

Когда Роналдо отправлялся во Францию, то его сборную справедливо считали фаворитом. И благодаря победе в США , и благодаря статусу, бразильцы шли первыми в рейтинге ФИФА . Не мерило силы, но отражение эффективности, ведь на третьем месте были чехи, которые сыграли в финале Евро-1996, но во Францию не попали. Впрочем, странно сравнивать Бразилию и команду Поборски и Бергера. Французы обретут легендарный статус в родных стенах, но развязка в Париже – одна из трагедий мирового футбола. Накануне финала Роналдо, похоже, пережил остановку сердца. Никто его в реанимацию, как Эриксена год назад, не отправил, спонсоры выгнали Феномена на поле. Спасибо, что живой, но здоровый Зидан оказался круче, второй раз подряд лидер рейтинга ФИФА остался без титула.

2002 год. Третья жертва – Франция

Видим закономерность. У рейтинга ФИФА есть «эффект задержки». Сборная, которая выиграла предыдущий чемпионат мира, имеет высокие шансы оказаться на первом месте накануне следующего. Всё логично, Франция носила два титула, ведь в финале Евро-2000 обыграли Италию. Бразилия и Аргентина расположились следом, а набиравшая мощь Португалия отстала от Колумбии, замыкая первую пятерку. Лидеру Франции точно не пророчили полный провал в группе с Сенегалом, Уругваем и Данией. Но первый же матч стал унижением для чемпионов, хотя уступили Сенегалу лишь в один мяч. Фаворит сломался, подписали нулевой мир с уругвайцами и проиграли 2:0 датчанам. Чемпионы мира и Европы заняли последнее место в группе.

2006 год. Четвертая жертва – Бразилия

Сколари передал сокровище Карлосу Альберто Перейре. Роналдиньо, Роналдо и Жилберту Силва приехали защищать титул. Кафу и Роберто Карлос постарели, но Лусио, Кака и Зе Роберто были игроками уровня финала Лиги чемпионов. Понятно, почему в мае 2006-го Бразилия уверенно лидировала в рейтинге ФИФА . И провалилась в плей-офф. Бразилия одной левой выиграла группу с Японией, Австралией и Хорватией (в той группе запомнилось, как Уэбб удалил Шимунича лишь после третьей желтой карточки). «Селесао» выставили в плей-офф Гану, а затем нарвались на Зидана и Анри. Тьерри забил единственный мяч, Роберто Карлос поправлял гетры, а Зинедин мчался к встрече с Матерацци.

2010 год. Пятая жертва – Бразилия

На турнир в ЮАР прилетели с новым тренером – Дунгой, здорово обновленной основной – Сезар, Майкон, Данил Алвес, Луис Фабиано и Робиньо частенько выходили на поле. Сначала ничто не предвещало беды. Бразилия обыграла северных корейцев, обошлось без смены состава в перерыве — была такая байка о сенсационной победе над Италией на ЧМ -1966. Ивуарийцев тоже огорчили. А ничья с португальцами не помешала выйти в плей-офф с первого места. Играли не очень легко, не были рациональнее, чем Испания. Зато могли разминуться с Дель Боске до самого финала. Бразильцы разгромили Чили и вышли на голландцев, которых никто не ждал до начала турнира в финале. Ставили на Кака и Иньесту, допускали успех немцев, португальцев с Роналду и аргентинцев с Месси. Но лидеру рейтинга ФИФА кубок не достался, Бразилия вылетела от Нидерландов.

2014 год. Шестая жертва – Испания

Повторили за французами, причем речь о двукратных чемпионах Европы и победителях кубка мира в ЮАР . Казалось бы, все есть для еще одного успеха, как минимум – полуфинала. Касильяс, Пике, Рамос, Альба, Иньеста, Сеск, Хави, Хаби Алонсо, Торрес и Вилья в заявке. Висенте дель Боске на бровке. Напомним, что в том году финал ЛЧ был испанским. Три ключевых игрока «Реала» были в команде. Хотя и ребята из «Барселоны» поражали, выиграют ЛЧ через год. Но затем случился полет Ван Перси и забеги Роббена. В первом же матче Ван Гал унизил испанцев, бывшая колония поиздевалась над бывшими оккупантами, 1:5 в пользу Нидерландов. Затем пришел черед Чили мстить за поражение в ЮАР , выиграли у Испании 0:2. Матч последнего тура принес победу, но Красная Фурия вылетела из группы. Настоящая сенсация.

2018 год. Седьмая жертва – Германия

На Евро-2016 немцы вылетели только в полуфинале от французов. Но не забываем концовку турнира в Бразилии – полуфинальная победа 1:7 над хозяевами, успешный для Гетце овертайм против сборной Месси. Германия уничтожала соперников в отборах, шли первыми в рейтинге ФИФА накануне турнира в России. Бразильцы располагались вторыми. Бельгия, Португалия, Аргентина и Швейцария опережали сборную Франции, которая победит в Москве. Понятно, что Дешам упал в рейтинге из-за организации Евро-2016, так и с Россией произошло. Но нам важно, кто лидировал. Германия сначала проиграла Мексике в Москве. Затем только Кроос на 95-й минуте вырвал победу против шведов в Сочи. Но южные корейцы в дополнительное время к матчу последнего тура выиграли 2:0. Немцы заняли последнее место в группе, чемпионы мира вылетели с позором.