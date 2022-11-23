«Бэмби» покоряет мир футбола. Школа «Челси» подарила сборной Германии лидера

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сегодня, 13:13

Мюллер может не переживать, растёт достойная смена.

Ребёнок, который просто любит футбол

По повадкам новоприбывшего в мир человека часто виден его будущий характер. И талантливых видно. Первый британский тренер Мусиалы написал у себя на странице много лет назад, что в его команде есть семилетний парень, который точно будет большим профессиональным игроком. Прошло двенадцать лет – предсказания сбылись. Того же мнения придерживался Рич – огромный нигериец с британским подданством, чья футбольная карьера закончилась на родине.

Папа Мусиалы не сомневался, что его сын Джамал станет звездой футбола. А вот в Англию из родной для парня Германии – родины матери, семья попала не из-за футбола. Мама Каролин мечтала о высшем образовании. Быстренько родила троих детей, двух мальчиков и девочку, но не бросала учёбу. Семья сначала переехала в город, где немка училась на социолога в сфере маркетинга, а затем сорвалась в Англию, чтобы добить образование и найти подходящую работу.

Немецкий ребёнок попал в чужую страну, не зная языка. Спустя годы получили серийного убийцу надежд чужой защиты. В этом сезоне Мусиала гнался за голевым стартом самого Герда Мюллера в Бундеслиге. Но Медведь был дерзким, а Мусиала с детства отличался доброжелательностью. Джамал был скромным ребёнком. Прозванный «Бэмби», он нашёл себе друзей в Англии. Парня заметил «Саутгемптон», но уже через год «Челси» перехватил игрока.

В детстве Мусиала показал, каким профессионалом станет. Тренерам пришлось серьёзно поговорить с Джамалом… Поскольку ребёнок часто праздновал красивые голы соперника. Добрый мальчик хлопал в ладоши и скакал от радости, когда видел красивый гол в ворота своей команды. Пока его папа нарезал круги на бровке – тренеры «Челси» шутили, что Рич Мусиала потел сильнее, чем его талантливый ребёнок, Джамал впечатлял скаутов клубов, которые его замечали.

Разумеется, Мусиала играл за сборные Англии четырёх разных возрастов, пересекался с Беллингемом. А дальше всё изменила одна встреча. Когда представители «Баварии» вели переговоры с братом Каллума Хадсона-Одои, то вместо рекламы родственника тот начал рассказывать про младшего на пару лет Мусиалу. Салихамиджич и Кан не сглупили. А семья Джамала помнит истории Лукаку, Салаха и Де Брюйне, не всегда юному игроку просто пробиться в основу «Челси».

«Бавария» обещала доверять юниорам, слово своё держат. Сначала Мусиала побил рекорд Хейбьерга – стал самым юным игроком «Баварии» в истории Бундеслиги, а позже ещё два молодых парня перекрыли его достижение. Но в основе сборной Германии на ЧМ ждём не их, а 19-летнего Джамала.

Серьёзный профессионал рядом с ветеранами

Почему «Бавария»? Летиша — сестра Джамала, с детства болеет за этот клуб, настаивала, чтобы братец согласился. Семья вернулась в Германию, хотя никаких гарантий парню из второй команды никто не давал. А теперь у Мусиалы контракт до 2026-го года, подписанный год назад, когда ему исполнилось 18 и в «Баварии» наградили юного футболиста зарплатой в 5 миллионов евро. Не сравнить с окладом ветеранов, но для вчерашнего школьника – состояние.

Мусиала успел дважды выиграть Бундеслигу, стал основным в сборной. Джамал решал, за какую национальную команду выступать. Отказал Саутгейту, согласился играть за родину матери. Понятно, что старт карьеры ему упростили Горецка, Киммих и Мюллер. Но сильные партнёры, вроде Левандовски, не значат, что футболист обязательно заиграет. Важно уметь стать своим. Мюллер взял над ним шефство – постоянно объясняет напарнику, как прятаться между линиями.

Коман, Сане и Дэвис – близкие друзья Джамала. Когда немец проиграл Габи «Приз Копа», награду лучшему юному игроку года, то канадец обратился к своему товарищу в социальных сетях:

Люди могут отрицать, что ты заслужил звание лучшего молодого игрока сезона, но они понимают, что в будущем ты возьмёшь «Золотой мяч».

Посмотрим, сбудется ли прогноз канадца, очередь за этим призом длинная. Но можем с уверенностью сказать, что если 19-летний уроженец Штутгарта избежит травм, наберёт мышечную массу без потери резкости и поработает над парочкой игровых минусов, то будет футболистом экстра-класса. Его уже оценивают в 100 млн евро. Когда видели юных Крооса, Мюллера и Киммиха, тоже не было сомнений, что вырастут звёзды. Мусиала оставляет похожее впечатление.

В 19 лет Джамал не думает об автомобилях за сотни тысяч евро, хватает клубной машины, на которой его привозит на тренировки мама. Похоже, не ушёл с головой в любовные приключения, холостой. Зато есть персональный тренер, который учит не только координировать тело, но даже правильно двигать глазами. Кроме любви к футболу, у Мусиалы есть правильное к нему отношение – хочет быть лучшим в мире.

Юный максималист в поисках любимой позиции

Футболисты «Баварии» ненавидят правый фланг. Сане, Гнабри и Коман предпочитают другие позиции. Мусиала будет работать, где скажут, но карта перемещений показывает, что это левый центральный полузащитник. Джамал точно пасует любимой правой ногой, левую конечность использует для дриблинга. Между ударом и передачей выберет вторую, только если не находится прямо у чужих ворот. Парень не низкий – догоняет высоченного отца, с голевым чутьём – 9 мячей в Бундеслиге.

Появление Мане, наличие Мюллера и других атакующих хавбеков из сборной Германии не мешает Джамалу развиваться. Нагельсманн подозревает, что из игрока можно сделать в будущем Алькантару или Крооса, мастера выдающихся передач с безумной точностью. Разрезающие пасы Мусиалы не хуже, чем его мастерство прятаться между линиями. Пока не выбрал окончательное амплуа, но играет невероятно красиво. Мусиала результативнее, чем Габи и Педри, хотя все они – полузащитники.

От Флика тоже зависит развитие Мусиалы. Кроме Киммиха и Горецки, у сборной Германии есть великолепный Гюндоган, но Джамал – основной, ближе к атаке. Немцы всегда могут выйти с Хаверцом на острие, тогда Мусиала формально будет левым инсайдом, но кадровое богатство немцев не значит, что Джамал затеряется. Рюдигер уже нашептал Пересу и Анчелотти, что к двум французским талантам можно добавить Мусиалу. Впрочем, и без перехода в «Реал» у немца будут трофеи и большие матчи.

Интересно, кто станет лучшим молодым игроком на чемпионате мира? Вариантов много, Джамал – один из фаворитов, если немцы справятся в группе с испанцами, костариканцами и японцами. С азиатами сыграют уже сегодня. Томиясу, если именно ему играть против Джамала, не завидуем. За «Баварию» Мусиала играл роскошно, один из героев первой части сезона.