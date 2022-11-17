У Карпина украли праздник. Захарян, Сафонов и Глебов всю жизнь мечтали о ЧМ

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вчера, 20:32

Вместо вечеринки довольствуются буднями.

Лишились матча против Аргентины

Когда Макрон и Инфантино говорят, что надо разделять спорт и политику, то это верх цинизма. Разделяют, когда есть обоснованные политические претензии к катарским шейхам, с которыми названные политики дружат на финансовой почве. Монархи, в свою очередь, не враждуют с Ираном.

Но если Россию отстранили, то почему Иран на турнире? Там ведь нападают на самого Али Даеи. Великий снайпер поддержал протесты после убийств молодых девушек. Хорошо хоть информация, что бывшего форварда «Баварии» планируют казнить, пока не подтвердилась.

Но откуда знаем, что форвард в безопасности? Что мешает арестовать и казнить его через месяц? Также прицепились к Азмуну, хотя у Сердара дома нездоровая мать. Форвард тоже поддержал народные протесты, в которых участвуют разные люди: как светские молодые иранцы, так и весьма религиозные. Любой адекватный человек против убийств мирных людей. Хорошо, что Азмун успел восстановиться после травмы и его включили в заявку Кейруша. А вот старый португалец заслужил критику, по-хамски отреагировал на логичный вопрос о правах людей в Иране.

Тренер мог выбрать любой набор слов о мире во всем мире, но заявил, что ему надо заплатить за ответ. Карпин ничем подобным не занимался. Мог пройти Хорватию, если бы не автогол Кудряшова, напрямую попасть на ЧМ . Но и в этом случае вряд ли бы Россия сыграла в Катаре. Европейские соперники, даже сербы и боснийцы, увиливают от встречи. Сложись всё иначе, Карпин вполне мог пройти Польшу и Швецию. В группе встретил бы команду Месси, знакомую сборную Саудовской Аравии, которую разгромили четыре года назад, и Мексику.

Удобная четверка. Аравийцы – аутсайдер, мексиканцы – возрастные. А поражение от Аргентины в третьем туре, именно тогда с ними сыграет Левандовски, могло не помешать выходу в плей-офф. В матче на вылет ждали французы или датчане. И вот тут загвоздка – оба соперника не вышли бы на поле. Не спешите ругать Инфантино, не он решал. И так повесил на себя больше, чем сможет в итоге донести. Его задача — спасти миллиарды, которые ФИФА заработает в Катаре. Если крупные спонсоры не видят трагедий бедных иранцев, то Джанни сразу вне политики. Как и после смертей рабочих в Катаре. Ничего личного, миллиарды на кону.

Молодые игроки не покажут класс

У сборной на Евро-2020 неудачно сыграли Семенов и Зобнин. Не показали себя Джикия и Баринов. Не зажгли Головин и Дивеев. Но костяк у Карпина из молодых ребят, сборная Черчесова осталась в прошлом. В Катар приехали бы молодые. Заявка из 26 фамилий, помещались многие. Например, Сычевой, который мечтать раньше не мог о попадании в сборную. Хлусевич и Уткин, которые в этом клубном сезоне набирают.

Карпин – толковый тренер, но ему сложно без ряда основных игроков — Дивеева, Головина, Кузяева, Сафонова, Фомина и Соболева в основе, показать максимум с Таджикистаном. Смешно оценивать наставника по такому поединку. Но других в ближайшее время не будет, что тоже влияет на перспективы. Например, накануне ЧМ -2022 после отхода на второй план лучшего снайпера в истории сборной – Дзюбы, у Карпина был шикарный выбор форвардов. Смолов, Комличенко, Сычевой, Тюкавин, Чалов и Соболев — сразу шесть человек.

На крупном турнире мог сыграть Сафонов, а Дивеев, Джикия и Осипенко способны защищаться лучше, чем «Краснодар». Важным кубок в Катаре стал бы для Захаряна, на замену классно мог выйти Пиняев. Баринов мог компенсировать осень в составе «Локомотива», а Глебов составить ему конкуренцию. Зобнин бы не отказывался, на ЧМ -18 Роман сыграл роскошно. Кузяев, Головин и Соболев – крепкие футболисты, которых не грех показать Мексике и Саудовской Аравии. Экзамен у Месси – десерт, как матч-реванш против Дании или игра с Францией в плей-офф. Вылет от таких соперников не стал бы трагедией, дальше по курсу ждали трансферы.

Американский турнир под вопросом

Неслучайно от матчей с добротными, но средними соперниками из Азии веет тоской. Результат зависит от того, насколько сильно Карпин экспериментирует, а еще насколько серьезно Таджикистан и другие относятся к спаррингу. Кто хотел погонять молодых ребят в красных футболках – справился. Кому было не так интересно превратить контрольный матч в подобие официального поединка – работали мягче, как сегодня. Может ли сборная России в таких условиях показать официальные скорости? Конечно же, нет. Зато Карпин имеет право заявить, что его и футболистов лишили шанса на прорыв.

Тренер в порядке, судя по положению «Ростова» в таблице, талантливых ребят полно – многие на подходе к спринту в карьере, а группа Польши откровенно средняя, хотя с явным фаворитом. Надо объективно оценивать обстоятельства, ведь намеки, будто РФС ждут в азиатской футбольной семье – популизм. Зачем им сильный конкурент? Плюс курирует всё ФИФА , а поскольку Инфантино является единственным кандидатом на следующих выборах, а дальше по курсу мундиаль в Канаде, США и Мексике, то нужен каскад счастливых для Карпина событий, чтобы он еще раз продлил контракт с РФС и сыграл в футбол в Северной Америке.

Евро-2024 официально вычеркнули, так что разговор важен вдвойне. Пропадает поколение. Пиняев – самый молодой дебютант в истории сборной России, сегодня побил рекорд Акинфеева. Сергею недавно исполнилось 18 лет, но на ЧМ -2030 ему будет 26 лет, а Джикия может быть на пенсии. Целое поколение российских футболистов в лучшем случае дождется Евро-2028, в худшем потратит почти десять лет впустую в международном футболе. Могут допустить к ЧМ -2026, но отбор ведь сложный, легко оступиться.

Также очевидно, что сборная теряет фанатов. Матчи в Катаре смотрели бы миллионы, игра против Таджикистана не собрала и толику ожидаемой аудитории. Футболист играют для зрителей. В Катаре проблема с продажей билетов, многие богатые фанаты не прилетели, поэтому нанимают смешных пакистанцев и индусов, которые представляются организованными фанатами Аргентины, Бразилии и Англии. Это потеха для журналистов: например, фейковые фанаты считают, что Джеррард и Бекхэм — лучшие английские футболисты в истории. Но подобные курьезы не мешают согласиться с ожиданиями Роналду.

Нельзя врать, что Польша или Швеция обязательно уступили бы команде Карпина в стыках, но вылетели автоматически, а так почти не бывает. Не ругайте Карпина и команду, моральное состояние сборной не может быть прекрасным, а настрой – официальным.